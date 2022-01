Naujųjų metų naktį ugniagesiai 50 kartų vyko gesinti šiukšlių konteinerių

Gruodžio 31-osios naktį, 3.37 val., buvo gautas pranešimas apie gaisrą gyvenamajame name Vilniaus rajone, Juodšilių seniūnijoje, Prūdiškių kaime. Atvykus ugniagesiams, mūriniame dviejų aukštų name tvyrojo daug dūmų, rūsyje prie šildymo katilo degė sukrauti briketai. Gaisro metu dūmais apsinuodijo namo savininkas. Po medikų apžiūros jis buvo išvežtas į ligoninę. Name autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.

Sausio 1-ąją 1.07 val. gyventoja pranešė, kad jos namuose Kalvarijos savivaldybėje, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų I kaime, nuo žvakės kilo gaisras. Jo metu užsidegė dekoracijos, išdegė langai. Gesindamas gaisrą vyras apdegė rankas.

Gruodžio 31 d. 5.37 val. Kaune, Senosios Obels gatvėje, šalia gyvenamojo namo atvira liepsna degė 30 kv. m pavėsinė, ugnis persimetė ir į namą. Gaisro metu apdegė apie 40 kv. m namo sienos, išdužo du langai, buvo nuardyta dalis stogo. Name dūmų detektoriaus nebuvo.

15.40 val. gaisras kilo Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje, Mastaičių kaime esančiame autoserviso angare. Atvykus ugniagesiams, pro stogą veržėsi dūmai. Gaisro metu apdegė lubos, aprūko patalpos, sudegė angare stovėjęs sunkvežimis „Scania P380“, termiškai buvo paveiktas sunkvežimis „MAN“, sunkiasvoris kranas „Crup“, betono siurblys „Renault 420“.

Sausio 1-ąją po vidurnakčio Šiaulių rajone, Ginkūnų kaime, degė gyvenamasis namas. Gaisro židinys buvo pastogėje. Gaisro metu išdegė pirtis ir palėpė. Name dūmų detektoriaus nebuvo.

00.39 val. gaisras kilo daugiabutyje Klaipėdoje, Kuosų gatvėje. Pirmajame aukšte, konteinerių patalpoje, degė plastikinis konteineris. Iš apatinių aukštų ugniagesiai evakavo 15 gyventojų. Užgesinus gaisrą ir išvėdinus patalpas, gyventojai grįžo į butus.

Naujųjų metų naktį šalies ugniagesiai gelbėtojai 50 kartų vyko gesinti degančių šiukšlių, šiukšlių konteinerių, fejerverkų likučių ir kt.

8.23 val. Marijampolėje, A. Valaičio gatvėje, pro gyvenamojo namo langus veržėsi ugnis. Gaisro metu išdegė vienas kambarys, kitos patalpos aprūko. Kilus gaisrui, name pradėjo veikti dūmų detektorius.

13.16 val. Zarasų rajone, Maršoniškių kaime, atvira liepsna degė statybininkų vagonėlis. Gaisro metu jis sudegė.

Sausio 2-osios naktį, 3.47 val., Ukmergėje, Kareivinių gatvėje, liepsnojo rąstinis gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė stogas, išdegė namo vidus, apsilydė greta stovinčio medinio namo plastikinių dailylenčių siena, sutrūkinėjo langai. Name, kuriame kilo gaisras, dūmų detektoriaus nebuvo.

9.28 val. Širvintų rajone, Alekniškio viensėdijoje, atvira liepsna degė statomos pramonės įmonės gamybinės patalpos stogas. Gaisro metu sudegė ir buvo nuardyta apie 150 kv. m stogo, sudegė viduje buvęs polistirolas, apdegė ir buvo nuardyta 20 kv. m dviejų priblokuotų pastatų stogo dangos. Statomame pastate dūmų detektoriaus nebuvo.

10.22 val. Vilkaviškio rajone, Pilviškių seniūnijoje, Bebrininkų kaime, liepsnojo gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, jo stogas jau buvo įgriuvęs. Iki atvykstant ugniagesiams kaimynai iš namo išvedė jo savininkę. Name dūmų detektoriaus nebuvo.

12.06 val. pranešta, kad Rokiškio rajone, Obelių seniūnijoje, Audronių I kaime, dega džiovyklos šachta. Atvykus ugniagesiams, 20 m aukščio džiovykloje degė rapsai. Iš viso joje buvo apie 10 t rapsų. Ugniagesiai nuo ugnies apsaugojo kitus cechus ir grūdų džiovyklas, priklausančias spirito varyklai. Dėl sprogimo pavojaus juose buvo sustabdytas gamybos procesas. Gaisro metu išdegė rapsų džiovyklos bunkeris ir 4–5 t rapsų.

18.17 val. Tauragės rajone, Joniškės kaime, degė gyvenamojo namo rūsys. Gaisro metu rūsyje išdegė katilinė ir kambarys, apdegė ir vandeniu buvo sulieta 2 t medžio pjuvenų briketų.

Naujųjų metų naktį, netrukus po vidurnakčio, buvo gautas pranešimas, kad Alytuje, Jurgiškių gatvėje, lifte užstrigo vaikai. Atvykę ugniagesiai atidarė lifto duris ir išleido jame buvusius žmones.

Sausio 1-ąją, 12.35 val., gautas pranešimas, kad Varėnos rajone, Senosios Varėnos kaime, tvenkinyje lūžus ledui, vandenyje atsidūrė žmogus. Ugniagesiai vyrą pastebėjo už 15 m nuo kranto eketėje. Jie ištraukė jį ir gaivino, kol atvyko greitosios pagalbos medikai. Deja, pastarieji netrukus konstatavo žmogaus mirtį.