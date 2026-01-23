Mįslingai Vokietijoje dingusios 14-metės lietuvės paieška – baigta

„Policija rado Augustę gyvą ir sveiką“, – sausio 23-iosios vakarą portalo kauno.diena.lt žurnalistams pranešė moteris.
Kaip skelbia abendblatt.de, paauglę policija surado tame pačiame mieste, kuriame ji ir dingo, pas jai pažįstamą žmogų.
Vokietijos policijos atstovas Janas Krügeris seevetal-aktuell.de anksčiau sakė, kad policininkai sulaukė daug informacijos, susijusios su šiuo mįslingu 14-metės lietuvės dingimu. Tačiau duomenų apie A. Geštautaitės galimą buvimo vietą sausio 23-iosios pavakarę dar neturėjo.
„Nors tyrėjai kol kas atmeta įvykdyto nusikaltimo versiją, tačiau tai, kad paauglė dingusi jau ilgai, gali reikšti, jog jai gresia pavojus“, – tada pripažino J. Krügeris.
Primename, kad 14-metės paieška Vokietijos Meckelfeld Seevetal miestelyje buvo paskelbta sausio 18 d., kai nuo sausio 16 d. pas nakvoti pas draugę mamos paprašiusi paauglė, namo taip ir negrįžo. Kaip paaiškėjo vėliau, Augustė G. pas draugė nenakvojo. Paskutinis jos telefono signalas buvo fiksuotas buvusio vaikino namuose.
