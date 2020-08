Internete plinta moters padėka pareigūnui: didvyri, tu – nuostabus!

Pasidžiaugė kolegos poelgiu

Andra K. jai nutikusią istoriją paskelbė asmeniniame socialinio tinklo profilyje, o Lietuvos policijos atstovai ją pamatę pasidalijo ir savo „Facebook“ puslapyje rašydami:

„Mūsų tarnyboje iškvietimų būna įvairių: skubių ir pavojingų, kuomet skubame padėti žmogui. Labai įprastų, kuomet turime atvykti, tiesiog užfiksuoti įvykį ir atlikti savo pareigą. Bet pasitaiko ir panašių į šį, kuomet pakanka įsitikinti, kad naktį gatvėje stovinčiam žmogui nieko nenutiko. Tuomet belieka palinkėti labos nakties ir ramiai tęsti tarnybą“, – rašoma socialiniame tinkle.

Nepraėjo pro šalį

Šio įrašo apačioje aprašoma istorija, kurios dalyviu tapo pareigūnas. Jam nuoširdžiai parūpo, kodėl 01.01 val. nakties Alytuje, prie daugiabučio laiptinės, stoviniuoja moteris. Jam priėjus prasidėjo jųdviejų tarpusavio pokalbis.

„Sėdžiu ant laiptų, matau, atvažiuoja policijos autobusiukas. Pravažiuoja. Sugrįžta. Įsuka į kiemą. Stabteli vidury jo. Žiūriu. Prieina policininkas, žinoma, prie manęs. Šypsausi.

Policininkas (P.): – Laba naktis.

Aš (A.): – Laba naktis.

P: – Jūs kvietėte?

A: – Tikrai ne.

P: – Ką čia geriate?

A: – Kavą. Norite paragauti?

P: – Ne, ačiū.

A: – Jūs to paties manęs klausėte beveik prieš du mėnesius. (Šypsausi)

P: – Aš ir galvoju, ar čia ne Jūs. Jums viskas gerai?

A: – Bus.

P: – Kas nutiko?

A: – Tikrai viskas gerai.(Šypsausi)

P: – Jeigu žmogus verkia turbūt nėra viskas gerai...

A: – Nieko, praeis...

Tyla

P: – Tai ką čia darote, juk naktis?

A: – Gedžiu. (Juokiuosi per ašaras)

P: – Ko gi?

A: – Santykio.

P: – Oi, tokia moteris..? Kiek Jums metų?

A: – Beveik 35.

P: – Atrodote žymiai jaunesnė.

Tyla

P: – Vaikų turite?

A: – Ne.

Tada eina tolimesnis dialogas. Po jo:

A: – Bet prieš kelias savaites Jūs tikrai čia buvote sustoję, vėl kažkas melagingai iškvietė?

P: – Turbūt. Dar ilgai čia būsite? (Šypsosi)

A: – Dar truputį. (Juokiuosi)

P: – Džiaugiuosi,kad pralinksminau.

Tyla

P: – Kodėl nesinori eiti namo?

A: – Kai namie tvanku, ir viduje taip pat, ieškai kur galėtumei įkvėpti gryno oro.

P: – Aukštai gyvenate?

A: – Aš žinau ką Jūs darote, galite būti ramus, ryt aštuntą valandą ryto galime susitikti teatre. (Juokiuosi)

P: – Dirbate teatre?

A: – Taip.

P: – Kaip gražu...

A: – Ne visiems. Jūs ramiai galite važiuoti, man tikrai viskas gerai. O Kad ašaros byra, natūralu, Jūs neraudotumėt, jeigu Jūsų šventovę sutryptų?

P: – Aš dar jaunas...

A: – Prisiekiu, galite būti ramus. Jeigu būtų kitaip, manau, kitaip kalbėtume. Žinau, ką sakau.

P: – Mane sąžinė užgraužtų... Aš ne tik pareigą atlieku. Man tikrai rūpi.

A: – Į parką neisiu. Žinau, kas jame gali nutikti, o čia gi saugu.

P: – Na, taip. Aš šalia gyvenu.

A: – Jūs galite gukštelti, tikrai kava.

P: – Ne, nereikia. Tikiu. Ar tikrai negaliu niekuo padėti?

A: – Jau padėjote ir už tai esu labai dėkinga.

P: – Bet jūs tikrai ta pati...

A: – Taip..

P: – Gražus sutapimas.

A: – Taip. Jus kviečia. Pažadu, galite važiuoti ramiai.

P: – Pailsėkite.

Tyla

P: – O jis nesuprato, ką prarado. Labanaktis.

A: – Ramios nakties“.

Didvyri, tu – nuostabus

„Ne, tai ne serialui skirto scenarijaus dialogas. Tuo turbūt patikės tik labai stipriai mane pažįstantys. Tai – realybė, nutikusi prieš keliasdešimt minučių. Realybė, kuri netikėtai įrodė, kad tikrai yra policininkų, kurie atlieka puikiai savą pareigą, bet dar viršų ima ir žmogiška empatija“, – džiaugėsi alytiškė.

Ji sakė esanti įsitikinusi, kad jeigu jos vietoje būtų sėdėjęs žmogus, kuriam grėstų pavojus, šis žmogus būtų padėjęs.

„Jis net nežino turbūt, kaip juo didžiuojuosi. Ir tikrai paradoksas, kad tokiu pat metu, tokioje pat vietoje susitinkame antrąkart. Nežinau, ką dangus siunčia, bet pajutau: saugu. Didvyri, nors Tu ir neskaitai šito posto, bet labai tikiuosi, kad bent minčių galia girdi mano padėką už kiekvieną, kuris sutiks Tave kelyje ir Tu jam padėsi. O aš ryte išsiaiškinsiu, kas Tu ir „viršuj“ pasakysiu, kad Tu – nuostabus. Būtų nedora, jeigu visa tai liktų tik man. Šypsausi ir ramiai einu ilsėtis“, – socialiniame tinkle rašė neeiliniu įvykiu pasidalyti nusprendusi Andra K.

Pastebėjo pokyčius

Perskaitę alytiškei nutikusią istoriją internautai pasidalijo ir savo patirtimi. Pasak didžiosios jų dalies – situacija išties pasikeitusi – pareigūnai gelbsti žmonėms esą daugiau nei kada nors anksčiau.

Susigraudinau. Gerumas ir žmogiškumas sujaudina visada... Kad visus mus saugotų Žmonės, iš didžiosios raidės. Ir nesvarbu, kuo jie būtų: policininkais, mokytojais, kaimynais, bendradarbiais... Ačiū, kad dalinatės gražiomis istorijomis, o jūsų kolegai pasakysiu: išlik ir toliau Žmogumi su didele širdimi“, – gražių žodžių pareigūno poelgiui negailėjo po Andros įrašu komentavusi Diana.

„Kiek teko susidurti, tai didžiulė tik padėka jiems už tuo laiku suteikta pagalba, net praėjus keleriems metams po įvykio, tas policijos pareigūnas užsuko į tėvų namus paklausti, kaip aš laikausi, tada aš jau ten negyvenau. Žinau, kad yra nuostabių žmonių, kurie ten dirba, ir jie visada liks širdy, tada dar labai jaunos merginos akyse, – kaip didvyriai“, – asmenine patirtimi dalijosi Evelina.

„Policija tikrai yra pasikeitusi. Mes per Jūros šventę pasimetėm su vyresniu vaiku minioje. Tai priėjus prie pareigūnų automobilio, jie jau ruošėsi išvažiuot į kitą vietą. Pasakius, kas nutiko, žaibiškai visi šoko iš automobilio. Tuoj pat per racijas perdavė kolegoms, kas kaip ir kur... Tai vaiką surado per 5 minutes. Pagarba visai komandai pareigūnų“, – pasakojo Kristina.