2025-11-25 18:20
BNS inf.

Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje antradienį kilęs nedidelis gaisras – lokalizuotas, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje kilo nedidelis gaisras, jis – lokalizuotas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Anot ugniagesių, pavojaus gyventojams nėra. Tą nurodė ir Radiacinės saugos centras.

„Antradienio vakarą kilus gaisrui Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje, viename iš žemiausios pavojaus klasės pastatų, aplinkos radiacinis fonas yra nepakitęs ir gyventojams bei aplinkai grėsmės nėra“, – teigiama pranešime.

Pranešimas apie gaisrą Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje, viename iš žemiausios pavojaus klasės pastatų, gautas 16.37 valandą.

Ugniagesių gelbėtojų pajėgos į įvykio vietą atvyko 16.40 val., iš pastato evakuoti devyni žmonės, sužeistų asmenų nėra. 17.05 val. gaisras lokalizuotas, šiuo metu tęsiami gesinimo ir saugos užtikrinimo darbai.

„Pabrėžiame, kad radiacinis pavojus gyventojams neužfiksuotas (vietoje jau atliktas aplinkos radioktyvaus fono matavimas, rezultatai neviršija nustatytų rodiklių) – incidentas neturi įtakos radiacinei saugai, todėl gyventojams nėra pagrindo nerimauti“, – nurodė PAGD.

Toliau atominės elektrinės teritorijoje bus atliekami vietos radiacijos pokyčių patikrinimai, papildomai bus patikrinta ir vietoje dirbusių ugniagesių gelbėtojų įranga.

Ignalinos atominės elektrinės veikimas sustabdytas 2009 metų pabaigoje. Ją visiškai demontuoti ketinama iki 2040-ųjų.

