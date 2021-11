Žmogų su regėjimo negalia nuo mirties išgelbėjo tik dūmų detektorius

Per penkias ilgojo savaitgalio dienas ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje vyko gesinti 135 gaisrų ir atliko 133 gelbėjimo darbus. Per gaisrus nukentėjo trys žmonės.

„Žūčių gaisruose buvo išvengta, nes gyventojus ne kartą išgelbėjo autonominiai dūmų detektoriai“, – skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Antradienio vakarą, apie 21 val., buvo pranešta apie gaisrą Raseinių rajone, Girkalnio seniūnijoje, Naukaimio kaime.

Atvykus ugniagesiams, gyvenamasis namas degė atvira liepsna. Paaiškėjo, kad kilus gaisrui pradėjo veikti dūmų detektorius ir šiame name gyvenantis regėjimo negalią turintis gyventojas į lauką išėjo pats dar iki atvykstant ugniagesiams.

Atvykus gelbėtojams, rąstinis gyvenamasis namas degė atvira liepsna.

Per gaisrą nudegė ir nuardyta 20 kvadratinių metrų stogo, išdegė du kambariai ir juose buvę baldai, kiti namų apyvokos daiktai.

„Gaisras šiame name kyla jau ne pirmą kartą, – sako Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Giedrius Stonys. – Šių metų vasario mėnesį jis įsiplieskė dėl trumpojo jungimosi elektros instaliacijoje. O vasarą savivaldybė šiame name įrengė dūmų detektorių, kuris ir išgelbėjo šio vyro gyvybę.“



PAGD nuotr.

Be to, šeštadienį 13.14 val. pranešta apie gaisrą Skuodo rajone, Mosėdžio seniūnijoje, Šatraminių kaime esančiame daugiabučiame name.

Pro antrojo aukšto langus virto dūmai, viename iš butų prie krosnies degė sukrautos malkos.

Paaiškėjo, kad bandydamas užkurti krosnį gyventojas įpylė degaus skysčio. Kilus gaisrui, vyras patyrė galvos bei rankų nudegimų. Greitosios pagalbos medikai pagalbą jam suteikė vietoje. Per gaisrą kambaryje apdegė ir dalis grindų. Bute buvo įrengti dūmų detektoriai.

Pasak ugniagesių, nuo nuorūkos užsidegus sofai ar foteliui jau po 3 minučių kambarys prisipildo nuodingų dūmų.

Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką, gyvenamajame būste (kiekviename aukšte) turi būti įrengtas bent vienas autonominis dūmų detektorius. Tai yra minimalus reikalavimas, tačiau dūmų plitimą riboja įvairios pastato konstrukcijos (sienos, durys, perdangos ir pan.).

Rekomenduojama šiuos prietaisus įrengti kiekvienoje patalpoje, kurioje žmonės miega ir koridoriuose arba bendrose erdvėse prieš miegamuosius. Nepatariama jų įrengti virtuvėje, ar tose vietose, kur gali išsiskirti garai.

Įrengiant autonominius dūmų detektorius būtina vadovautis gamintojo instrukcija. Kadangi karšti dūmai kyla į viršų ir kaupiasi palubėje, šie prietaisai turėtų būti montuojami ant lubų. Tik tais atvejais, kai nėra galimybės jų įrengti ant lubų, autonominiai dūmų detektoriai gali būti įrengiami ant patalpos sienos, kuo arčiau lubų.

Tam, kad detektoriai patikimai veiktų, svarbu periodiškai patikrinti jų veikimą paspaudžiant testavimo mygtuką. Jeigu šie prietaisai yra su keičiamais maitinimo elementais, juos reikėtų keisti kasmet. Dulkės ir nešvarumai mažina jo jautrumą, todėl reikėtų neužmiršti nuvalyti dulkių.

Detektoriai gali būti su keičiamais maitinimo elementais, arba su integruota baterija, kurios nereikia keisti visą prietaiso tarnavimo laikotarpį (apie 10 metų). Detektoriai su keičiamais maitinimo elementais yra pigesni, tačiau reikalauja daugiau priežiūros (kasmet būtina keisti maitinimo elementus).

Pasak ugniagesių, nuo nuorūkos užsidegus sofai ar foteliui jau po 3 minučių kambarys prisipildo nuodingų dūmų. Kambaryje esantys žmonės praranda sąmonę ir užtrokšta. Gaisras plinta sparčiai: jau po 10–15 minučių liepsnoja visas kambarys.

Autonominis dūmų detektorius žmones pažadina gaisrui tik prasidėjus.

Lietuvoje gaisrai gyvenamuosiuose namuose dažniausiai kyla dėl netvarkingų krosnių ir neišvalytų dūmtraukių, neatsargaus žmonių elgesio su ugnimi, rūkymo lovose bei netvarkingos elektros įrangos.