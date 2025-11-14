Alytaus policija ieško Miglės Merkininkaitės: išėjusi iš namų dingo be žinios

Pasak policijos, 1996 metais gimusi moteris ketvirtadienį apie 16 val. išėjo iš Vidzgirio mikrorajone esančių namų ir iki šiol negrįžo.
Dingusiosios požymiai: apie 152 cm ūgio, šviesių plaukų, stambaus kūno sudėjimo. Išeidama iš namų galimai vilkėjo rusvai žalsvos spalvos ilgą žieminę striukę, mūvėjo juodos arba tamsiai mėlynos spalvos džinsus, dėvėjo pilką megztą kepurę bei avėjo juodus sportinius batus. M. Merkininkaitė su savimi gali turėti rožinę kuprinę.
Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob. tel. +370 601 22150, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
