Mirė „Ratilio“ ansamblio įkūrėja Aldona Ragevičienė

Pranešama, kad šiąnakt mirė pirmoji ansamblio vadovė ir įkūrėja Aldona Ragevičienė (1937 11 07 – 2026 10 10).
Nuo 1968 metais universitete A. Ragevičienės įskeltos kibirkšties visa Lietuva sužibo folkloro puoselėtojų žiburiais.
„Anksčiau, susibėgdavę bendrai dainai, džiaugdavomės galėdami prieš akis regėti ilgą ansamblio istoriją nuo pat ištakų iki visada jaunos studentiškos dabarties – labai gaila, kad nuo šiol „Ratilio“ pradžių pradžios nebebus su mumis“, – rašoma pranešime.
Laiką, kada bus galima atsisveikinti su A. Ragevičiene, ansamblis praneš vėliau.
„Netekome šviesios asmenybės, kurios gyvenimas bei darbai tiesė tiltus tarp mūsų protėvių paveldo ir šiandienos kartų. A. Ragevičienės iniciatyva ir rūpesčiu įkurtas bei išugdytas Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“ tapo ne tik gyvu tradicijos židiniu, bet ir tautinės savimonės mokykla šimtams jaunų žmonių“, – rašoma šalies vadovo užuojautoje.
Pasak Prezidento, A. Ragevičienės pasišventimas etninei kultūrai, jautrus ir profesionalus požiūris į folklorą padėjo išsaugoti gyvąją dainos bei papročių dvasią, įkvėpė ne vieną kartą branginti savo šaknis ir stiprino lietuviškąją tapatybę net sunkiausiais laikais. Valstybės vadovas pažymėjo, kad šios iškilios moters atminimas visada išliks Lietuvos kultūros atmintyje.
A. Ragevičienė 2018 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
Prezidentas reiškia nuoširdžią užuojautą A. Ragevičienės šeimai, kolegoms, mokiniams ir visai Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ bendruomenei.
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