Ligoninėje Šiauliuose mirė iš namų prieš kelias dienas pristatytas jaunas vyras

Šiaulių apskrities policijos duomenimis, 8 val. gydymo įstaigoje mirė 2005 metais gimęs vyras, kuris gegužės 17-ąją buvo atvežtas iš namų Stupurų kaime, Joniškio rajone.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas vyro mirties priežasčiai nustatyti.
Ligoninėje Šiauliuose trečiadienio rytą mirė prieš kelias dienas į ją iš namų pristatytas jaunas vyras.
Šiaulių apskrities policijos duomenimis, 8 val. gydymo įstaigoje mirė 2005 metais gimęs vyras, kuris gegužės 17-ąją buvo atvežtas iš namų Stupurų kaime, Joniškio rajone.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas vyro mirties priežasčiai nustatyti.
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