KT imasi nagrinėti už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį nuteistojo skundą

Ši byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal fizinio asmens individualų konstitucinį skundą.
Asmuo prašo išaiškinti, ar Konstitucijoje įtvirtintiems lygiateisiškumo, teisingumo ir teisinės valstybės principams neprieštarauja Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kad lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei, neliečiamumui.
Pareiškėjas į KT kreipėsi, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, mat jis nuteistas už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį asmenį.
Anot skundo, draudimas taikyti lygtinį paleidimą atsižvelgiant vien į padaryto nusikaltimo kategoriją ne tik nepagrįstai skiria šiuos nusikaltimus padariusius asmenis nuo kitų nuteistųjų, bet ir eliminuoja bet kokią diferencijavimo galimybę toje pačioje asmenų kategorijoje, neatsižvelgiant į jų keliamą riziką.
Pasak pareiškėjo, galiojanti norma atima galimybę būti paleistam iš įkaltinimo įstaigos lygtinai vien dėl padaryto nusikaltimo kategorijos, neatsižvelgiant į individualią situaciją, asmens elgesį bausmės atlikimo metu, jo pastangas integruotis į visuomenę, asmenybės charakteristiką.
Teigiama, kad toks teisinis reguliavimas neužtikrina asmens teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, neleidžia teismui vykdyti teisingumo, pažeidžia proporcingumo principą, kaip vieną iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų.
(be temos)