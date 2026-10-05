 Kibernetinės atakos taikiniu tapo viešbutis „Holiday Inn“

Kibernetinės atakos taikiniu tapo viešbutis „Holiday Inn“

pradėtas ikiteisminis tyrimas
2026-10-05 17:49
Lukas Oželis (BNS)

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio „Holiday Inn“ per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, BNS informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).

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<span>Kibernetinės atakos taikiniu tapo viešbutis „Holiday Inn“</span>
Kibernetinės atakos taikiniu tapo viešbutis „Holiday Inn“ / J. Kalinsko / BNS nuotr.

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„Tyrimas atliekamas VPK Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje. Šį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja prokuroras Vytautas Jancevičius“, – komentare BNS teigė policija.

Viešbutis „Holiday Inn“ Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.

„Suprantame, kad ši informacija gali kelti pagrįstą susirūpinimą mūsų svečiams, darbuotojams, buvusiems darbuotojams ir partneriams. Nuo pat incidento nustatymo ėmėmės reikalingų techninių ir organizacinių priemonių jo padariniams suvaldyti, sistemoms apsaugoti ir galimai rizikai sumažinti“, – rašoma viešbučio „Facebook“ paskyroje.

Viešbutis pabrėžė, kad apie incidentą buvo informuota policija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

„Kai tik turėsime patvirtintą informaciją, paveiktus asmenis, kurių kontaktinius duomenis turime, informuosime tiesiogiai. Tais atvejais, kai neturėsime galimybės susisiekti tiesiogiai, informaciją paskelbsime viešai, aiškiai nurodydami paveiktų asmenų grupes ir atitinkamus laikotarpius, tačiau neatskleisdami konkrečių asmenų tapatybės“, – teigia „Holiday Inn“.

Kaip rašė portalas lrt.lt, tarp pavogtų klientų duomenų – vardai, pavardės, tautybė, namų adresai, atvykimo ir išvykimo iš viešbučio datos, identifikacinis asmens tapatybės dokumento numeris. Be to, nutekinti viešbučio darbuotojų darbo užmokesčio, mokesčių deklaracijos, tapatybės dokumentai.

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