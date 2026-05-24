 Grėsmingas skambutis tarnyboms: jei nesurinksite bičių, susprogdinsiu namą

Grėsmingas skambutis tarnyboms: jei nesurinksite bičių, susprogdinsiu namą

2026-05-24 09:29 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienio popietę Prienų rajone vyras grasino susprogdinti namą.

<span>Grėsmingas skambutis tarnyboms: jei nesurinksite bičių, susprogdinsiu namą</span>
Grėsmingas skambutis tarnyboms: jei nesurinksite bičių, susprogdinsiu namą / Asociatyvi K. Vanago/BNS nuotr.

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Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, gegužės 23 d.17.58 val. ugniagesiai lėkė į Prienų rajone esančio Vėžionių kaimo Mokyklos gatvę.

Buvo gautas vyro pranešimas, kad jis susprogdins aštuonbutį dviejų aukštų namą dujų balionu, jei policija nesurinks bičių.

Atvykus ugniagesiams, po pranešėjo langu rastas vabzdžių lizdas. Vabzdžiai skraidė.

Apie įvykį pranešęs vyras elgėsi neadekvačiai, buvo neblaivus. Policijos pareigūnai jį išsivežė, o ugniagesiai audeklu užkimšo vabzdžių lizdo angą.

Šiame straipsnyje:
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