 Generalinė prokuratūra pranešė svarbią informaciją dėl nutekintų Registrų centro duomenų

Generalinė prokuratūra pranešė svarbią informaciją dėl nutekintų Registrų centro duomenų

2026-05-28 16:59
BNS inf.

Generalinė prokuratūra teigia, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats Registrų centras (RC).

Nida Grunskienė
Nida Grunskienė / I. Gelūno, Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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„Prokuratūra pažymi, kad pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) pareiga pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pačiam duomenų subjektui nustatyta būtent duomenų valdytojui, pas kurį toks pažeidimas įvyko – šiuo atveju RC, o ne prokuratūrai, kuri vadovauja ikiteisminiam tyrimui, pradėtam dėl šio įvykio“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį rašė prokuratūra.

Savo ruožtu valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai.

„Dabar bandoma sakyti, kad premjerė ir ministrai neinformavo. O tas, kas pradėjo tyrimą, ar turėjo informuoti visuomenę, ar ne?“ – TV3 žinioms trečiadienį sakė politikas.

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie didelio masto duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta.

Tuo metu premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.

Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Atsižvelgdama į jo rezultatus, neatmeta kelti politinės atsakomybės klausimą.

BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Šiame straipsnyje:
Registrų centras
pasisavinti duomenys
Generalinė prokuratūra

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Dilema
Nežinau kaip kiti, bet aš neturiu nuomonės apie generalinę prokurorę. Žinau ,kad prokuroras Laucius baudžiamose bylose sprendimus priima pagal kelis standartus- taip jau man žiūrisi. Šią generalinę prokurorę pristatė NAUSĖDA ir pasiūlė kitai kadencija: "nėra ji kišeninė, gerai dirbo.. . "Bet.. Žemaitaičiui tyrimas už nuomonės pasakymą "rudenį bus valdžios perversmas ....{o gal tiesa, kai tokie veiksmai vyksta? ir tas tyrimas užsuktas dėl tokio pasakymo- būčiau nė dėmesio nekreipusi}. Na o ULBINAITEI už kalbas kažkodėl tyrimo nėra. Kodėl ? Tai kišeninė ar nekišeninė mūsų generalinė? Kas atsakys į šį klausimą ?
18
-5
KASvaldo?
Na o kada bus spaudos konferencija teisėsaugos- lyg tai turėtų būti? Nežinau kaip ir kas , bet jaučiu ,kad koalicija turėtų parodyti politinį stuburą ir visus LANDSBERGISTANO įdarbintus " SAVUS" išmesti iš darbo vietų {ir iš partijos savo}- jie nėra renkami ir ištisai dirba strateginiuose objektuose, ministerijose patarėjais , pavaduotojais; kad normaliai žiūrėtųsi , iš vienos šiltos skylės permetama į kitą šiltą vietą. NELIKS TADA PROBLEMŲ. Na tuos ,kurie įdarbinti GRYBAUSKAITĖS prezidentavimo laikmečiu. Ji ten sugalvotomis - nesugalvotomis pažymomis vis mėtė iš darbo vietų- KGB mokslai. JAV ,kaip šuniui, liepė jai išsinešdinti iš šalies per 24 valandas. Kodėl , jei ji nepavojinga? Buvo prezidentė ir dabar rolę atlieka garantuotai, visos ko gera blogybės čia ir yra .Juk viešai pasveikino mitinguotojus, kaip ir LANDSBERGIS vis apsireikšiantis. Viskas blogai tapo GRYBAUSKAITEI ATSIRADUS .Ko gera Lietuvos KGB lyderė- nežinau. Klystu, lai įrodo išviešindami KGB ."LAISVĖS" p -iš kur ji
11
-3
Kęstas
Nesusitvarko su šalies valdymu. Visi tik išsimuilina pabėgti. Graikija yra per arti, kad Anūkas ir kiti pasekėjai pabėgtų. Amerikiečiai yra gudresni. „Kai tik Kinija užims Taivaną arba Rusija – Lietuvą, aš jau Buenos Airėse“: kodėl Amerikos turtingieji keliauja į pasaulio kraštą. (Blogger)
4
-8
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