FNTT atlieka kratas pas penkis „Nemuno aušros“ valdybos narius

BNS šaltinių žiniomis, kratos vyksta pas penkis iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
„15min“ pranešė, kad teisėsaugos akiratyje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė.
Su šiais politikais BNS susisiekti nepavyko. BNS taip pat nepavyko susisiekti su „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė BNS atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybes. Generalinės prokuratūros ir FNTT atstovai spaudai kol kas neatsakė į užklausas šia tema.
Kol kas neaišku, kurį ikiteisminį tyrimą atliekant buvo atliktos kratos. „15min“ nurodė, kad ikiteisminis tyrimas yra susijęs su „Nemuno aušros“ finansais.
Iki šiol viešai žinoma, kad FNTT atlikinėjo ikiteisminį tyrimą, nagrinėdama automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ aplinkybes.
Vykdant šį tyrimą, kratos gegužę buvo atliktos „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje.
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