 Daugiabučio laiptinėje padegė pašto dėžutes, tačiau kartu užsiliepsnojo trys automobiliai

Daugiabučio laiptinėje padegė pašto dėžutes, tačiau kartu užsiliepsnojo trys automobiliai

2026-08-27 09:16
Karolina Konopackienė (ELTA)

Trečiadienį viename sostinės daugiabučių laiptinių padegus pašto dėžutes, kilęs gaisras apgadino tris automobilius ir du konteinerius.

<span>Daugiabučio laiptinėje padegė pašto dėžutes, tačiau kartu užsiliepsnojo trys automobiliai</span>
Daugiabučio laiptinėje padegė pašto dėžutes, tačiau kartu užsiliepsnojo trys automobiliai / Ž. Gedvilos / ELTA nuotr.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, gaisras kilo trečiadienį apie 17.55 val. Savanorių prospekte.

Pirminiais duomenimis, daugiabučio namo laiptinėje apdegė padegtos pašto dėžutės, šiukšlių konteineris, taip pat tarp daugiabučių namų stovintis statybinis konteineris, kuris apdegė.

Gaisro metu buvo apgadinti trys šalia stovėję automobiliai – „Toyota Auris“, „VW Sharan“ ir „Peugeot 3008“.

Materialinis nuostolis ir įtariamieji nustatinėjami.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

Šiame straipsnyje:
pašto dėžutė
gaisras
automobiliai
padegėjai

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