 Buitinės technikos surinkimo punkte – gaisras: gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke

Buitinės technikos surinkimo punkte – gaisras: gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke

2026-09-08 15:43
Gytis Pankūnas (ELTA)

Širvintose antradienį kilo gaisras buitinės technikos surinkimo punkte.

<span>Buitinės technikos surinkimo punkte – gaisras: gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke</span>
Buitinės technikos surinkimo punkte – gaisras: gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke / Širvintų rajono savivaldybės feisbuko nuotr.

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Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, 12.38 val. gautas pranešimas, kad Širvintose, Kalnalaukio gatvėje, buitinės technikos surinkimo punkte, smilksta elektronika, matomi dūmai, atviros ugnies nėra.

„Gaisrui gesinimui pasitelktos penkios automobilinės cisternos“, – sakė E. Zdanevičienė.

Anot jos, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, angaras buvo pilnas dūmų.

Gaisras yra gesinamas, ugniagesiai dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.

Dėl gaisro sukeltos galimos oro taršos nuspręsta išsiųsti pranešimus vietos gyventojams.

„Vieno kilometru nuo gaisro vietos spinduliu Širvintų gyventojams yra išsiųstos rekomendacijos“, – sakė E. Zdanevičienė.

PAGD atstovės teigimu, aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus.

Šiame straipsnyje:
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