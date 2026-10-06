Per avariją Plungės rajone nukentėjo keturi policininkai

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko pirmadienio pavakare, apie 16.53 val., kelio Plungė – Vėžaičiai 24-ame kilometre.
Automobilis ,,Toyota Hilux“, vairuojamas vyro (gim. 1992 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su tarnybiniu nežymėtu automobiliu ,,Skoda Superb“, kurį vairavo tarnybos metu Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas (gim. 1986 m.).
Per eismo įvykį nukentėjo automobilio ,,Toyota Hilux“ vairuotojas, automobilio ,,Skoda Superb“ vairuotojas ir kartu važiavę keleiviai: Policijos departamento vyriausiasis specialistas (gim. 1970 m.), Klaipėdos apskr. VPK pareigūnė (gim. 1978 m.) ir Klaipėdos apskr. VPK pareigūnas (gim. 1977 m.).
Visi asmenys dėl įvairių kūno sužalojimų buvo pristatyti į ligoninę.
Medikams suteikus pagalbą, nukentėjusieji gydomi ambulatoriškai.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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