Avarija Elektrėnų apylinkėse: žuvo senyvas vairuotojas, sužalotas vaikinas su mergina

Automobilis „Renault Laguna“, kurį vairavo 64-erių metųvyras, išvažiavo iš šalutinio kelio ir nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Audi A6“, kurį vairavo 20-ies metų jaunuolis.
Įvykus susidūrimui žuvo „Renault“ vairuotojas, „Audi“ vairuotojas sužalotas. Pastarajam suteikus medicininę pagalbą, jis toliau gydomas ambulatoriškai. Dėl patirtų sužalojimų kartu „Audi“ važiavusi 19-os metų keleivė paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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