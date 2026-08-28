 Atpažintas Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio kūnas

Atpažintas Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio kūnas

2026-08-28 09:58
BNS inf.

Artimieji atpažino tapatybes dviejų alpinistų – lietuvio ir baltarusio, kurie žuvo Kirgizijos kalnuose esančioje Korumdu viršukalnėje, ketvirtadienį pranešė vietos portalas „24.kg“.

<span>Atpažintas Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio kūnas</span>
Atpažintas Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio kūnas / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Ošo srities vidaus reikalų valdybos duomenimis, žuvusieji yra 37-erių Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas ir 43-erių Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis.

Pranešama, kad kūnai šiuo metu yra Ošo morge. Planuojama juos išsiųsti į tėvynę.

Trečiasis grupės narys – 60-metis Baltarusijos pilietis Nikolajus Sviridovas – kol kas nerastas.

BNS rašė, kad rugpjūčio 2 dieną Baltarusijos piliečiai M. Polianskis ir N. Sviridovas bei Lietuvos pilietis S. Rubcovas pradėjo kopimą į Korumdu viršukalnę Užalajės kalnagūbryje.

Po kelių dienų grupė turėjo pradėti leistis į bazinę stovyklą, tačiau numatytu laiku su ja susisiekti nepavyko.

Po to Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją.

BNS rašė, kad Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais Lietuvoje, ambasada ir Lietuvos garbės konsulas Kirgizijoje aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis, tarp jų ir gelbėjimo tarnybomis.

Šiame straipsnyje:
Kirgizija
lietuvis
kūnas
alpinistas
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