 Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Vyšniausko „čekiukų“ byloje

Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Vyšniausko „čekiukų“ byloje

2026-06-11 06:52
BNS inf.

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį skelbs sprendimą buvusio parlamentaro Andriaus Vyšniausko „čekiukų“ byloje.

Andrius Vyšniauskas
Andrius Vyšniauskas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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iki kultūros

Pirmos instancijos teismas jį nuteisė už piktnaudžiavimą einant Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas.

Tai posėdžio išvakarėse BNS patvirtino Apeliacinio teismo atstovė Venta Valčackienė. Jos duomenimis, buvęs Seimo narys byloje siekia visiško išteisinimo.

Kauno apygardos teismas politiką pernai liepą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo 2019-ųjų balandį–2020-ųjų lapkritį jam einant Marijampolės savivaldybės tarybos nario bei Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas.

Teismas A. Vyšniauskui skyrė 7,5 tūkst. eurų baudą, jam taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – trejiems metams uždrausta eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas, dirbti savivaldybėse ar jų įstaigose.

Be to, iš nuteistojo konfiskuota savivaldybei padarytą turtinę žalą atitinkanti 2 tūkst. 190 eurų suma.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad minėtu laikotarpiu dirbdamas savivaldybės taryboje A. Vyšniauskas suklastojo devyniolika išlaidų suvestinių, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro ir telefono, interneto ryšio išlaidas.

A. Vyšniauskas kaltės byloje nuosekliai nepripažino, savivaldos politiko veiklai skirtas lėšas jis teigė naudojęs pagal paskirtį. Kaip rašė BNS, savivaldybės kontrolės duomenimis, politikas 2023 metais grąžino į savivaldybės biudžetą 102 eurus už degalus.

Šiame straipsnyje:
Andrius Vyšniauskas
čekiukų byla
sprendimas

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Komentarai

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Komentarai

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Kodel
Labai idomu kodel sis veikejas uz machinacijas dar nepatubdytas i cypke labai liudna
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Meklaidas
Tai ar apdovanotas A. Tapinas uš čekiukų machinacijų atskleidimą.
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