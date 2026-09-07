Apeliaciniame teisme – „Snoro“ bylos nagrinėjimas, tęsiama Vladimiro Antonovo apklausa

Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto bankininko skundą ir patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs „Snoro“ vadovas į šalį atgabentas šią gegužę.
Pernai buvęs „Snoro“ vadovas buvo sulaikytas Prancūzijoje, Badeno mieste.
Pirmadienio teismo posėdyje teisėjų kolegijos pirmininkė Aušra Bielskė pranešė, kad teismui pateikti Kriminalinės policijos biuro dokumentai apie V. Antonovo ekstradiciją, bendros jos išlaidos siekia virš 5 tūkst., pateiktas prokuroro prašymas jas priteisti iš V. Antonovo.
Liepą Apeliacinis teismas tenkino pirmos instancijos teismo nuteisto V. Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę nelaukiant, kol įsiteisės teismo nuosprendis.
Nuosprendis V. Antonovui įsiteisės, kai sprendimą priims minėtas Apeliacinis teismas.
Šią baudžiamąją bylą iš esmės nagrinėti teismas pradėjo birželio pabaigoje.
Tuomet V. Antonovas pripažino kaltę dėl visų nusikaltimų, dėl kurių yra nuteistas pirmos instancijos teismo – didelės vertės, daugiau nei 0,5 mlrd. eurų, banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo ir kitų.
Vilniaus apygardos teismas V. Antonovą kartu su kitu buvusiu „Snoro“ akcininku ir vadovu Raimondu Baranausku 2024 m. rudenį nuteisė kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių.
Generalinės prokuratūros teigimu, iš jų solidariai konfiskuota 105 mln. eurų valstybės naudai.
Abu buvę „Snoro“ vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
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