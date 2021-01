Vienas geras dalykas

Visus dabar slegia karantinas. Liūdna, kad negalime susitikti su artimaisiais, kad neturime jokių pramogų. O dar tas draudimas išvažiuoti iš savo savivaldybės teritorijos. Esu linkusi ieškoti gerųjų reiškinio pusių ir net karantine vieną įžvelgiau. Ogi daugelis žmonių, kurie anksčiau aktyviai neigė apsipirkimą internetu, dabar išmoko naudotis technologijomis. Tai puiki galimybė nejausti gyvenimo stagnacijos. Pati labai apsidžiaugiau, kai pirmą kartą sugebėjau internetu užsisakyti maisto, o kai ir pramoninių prekių iš tarptautinio tinklo parsisiunčiau, pasijutau esanti visai jauna.

Simona

Pavadinimo keisti nereikia

Tikrai nereikia keisti Baltarusijos pavadinimo į Baltoji Rusia, kaip sumanė veltėdžiai Vilniuje. Politikai turėtų verčiau pasirūpinti didesnėmis pensijomis mūsų senoliams, o ne užsiiminėti niekais.

Laima

Pribloškė bukumu

Vieną dieną netikėtai įsitraukiau į keistą pašnekesį. Laukdama autobuso žvilgtelėjau į moterį stotelėje ir tarp mūsų užsimezgė pokalbis. Mano pašnekovė – pensinio amžiaus moteris. Ji ėmėsi guviai kalbėti apie tai, kad esame bukagalvių tauta, kad tikime viskuo, ką mums sako, ir kad melas labai akivaizdus. Suklusau, apie kokį melą ji kalba. Pasirodo, ji įsitikinusi, kad niekas neserga koronavirusu, kad tai esą yra apgavystė. Neva ji pati buvo vakare nuvažiavusi prie ligoninės ir matė tamsius langus. Esą tie visi tūkstančiai susirgusių ir mirusių žmonių tėra apgavystė. Ne tik liūdna, bet ir baisu, kad tokių žmonių yra.

Antanina

Vilkikai nervina

Klaipėdai būtinai reikia aplinkkelių ar atskirų gatvių vilkikams. Kiek tie "furistai" gali terorizuoti miesto žmones? Maža to, kad užkemša gatves, dar ir mažas mašinytes traiškyte traiško. Baisiausia, kad yra tokių, kurie pateisina vilkikų vairuotojus, esą kai kurie senukai per lėtai gatvėmis važiuoja. Kas per nesąmonė?! Juk nedraudžiama gatve važiuoti 40 kilometrų per valandą greičiu. Neleistina važiuoti greičiau nei 50 km/val. Va, jei turėtume atskiras gatves vilkikams, tegu jie sau lenktyniauja ir rodo savo gebėjimus vieni prieš kitus.

Antanas