Veiksmai – prieš valdžios valią?

Lietuvos valdžia ragina piliečius taupyti, kad tik būtų kuo mažiau eikvojama elektra, kuras ir degalai. Tačiau Klaipėdoje, matyt, yra kitaip. Praėjusią savaitę prie Universitetinės ligoninės pėsčiųjų perėjos Liepojos plente atsirado "gulintis policininkas". Mašinos čia turi beveik sustoti, jei nenori "pamesti" variklio arba ratų, nes "gulintis policininkas" labai status, ir visi rizikuoja patirti baisų smūgį. Kadangi čia važiuoja tūkstančiai mašinų, dėl tų kalnelių visos jos stabdo, o tada vėl turi įsibėgėti, todėl kasdien beprasmiškai išdeginama daug brangaus benzino. Kas ir sugalvojo šitaip veikti prieš valstybės nurodymą taupyti?

Pranas

Pensininkai jau ir taip taupo

Tos kalbos apie taupymą yra dar viena nesąmonė. Mes, pensininkai, ir taip visą gyvenimą taupome. Neleidžiame be saiko nei vandens, neeikvojame elektros, kaip įpratęs jaunimas. Taigi labiau taupyti tikrai nepradėsime, nes nėra iš ko ir kaip.

Stanislovas

Nei miestui, nei žmonėms

Skaičiau straipsnį apie milijonus, skiriamus Klaipėdos sportui. Negaliu atsistebėti. Nejaugi nėra jokių rimtesnių reikalų ar poreikių mieste? Pažiūrėkite į pietinį rajoną. Ten nėra vietų, kur žmonėms mašinas statyti. Gal tuos pinigus geriau būtų nukreipti tai problemai spręsti? Juk viskas turėtų būti gyventojų gerovei. Dabar išmetame dideles sumas sportui ir jokios nėra naudos. Nei miestui, nei žmonėms.

Gražina

Ką atleisti reikėtų pirmiausia?

Žinote, ką pirmiausia turėtų padaryti valdžia? Ogi sumažinti valdininkų, visokių biurokratų skaičių. Susidaro įspūdis, kad jų pas mus yra devynios galybės ir jie žmonėms tik trukdo gyventi. Be to, daugybė tų biurokratų tebedirba per nuotolį. Va, juos ir reikėtų atleisti pirmiausia.

Henrikas

Klausimas dėl svarų

Tikrai gaila, kad mirė Anglijos karalienė, šviesi moteris buvo. Bet labai nustebau, kai "Klaipėdoje" perskaičiau, kad dabar Didžiojoje Britanijoje bus keičiamos pinigų kupiūros, nes ant jų, kaip supratau, turi būti naujo karaliaus atvaizdas. Tik tada klausimas, o kaip bus su senaisiais svarais?

Juozas