Valdžios nusikaltimas

Netylančios kalbos apie 200 eurų valdžios planuojamą išmoką pensininkams, tarp jų ir seimūnams, bei kitiems vargstantiesiems – akivaizdi rinkimų kampanija už valstybės, tai yra mūsų visų pinigus. Kas man paaiškins, kuo pasikeitė pensininkų ar pašalpinių gyvenimas per karantiną? Jie kaip gavo savo pensijas ir pašalpas, taip ir gauna. Juk jie nėra iš tų, kurie neteko darbo dėl pandemijos, nes ir iki tol nedirbo, per tą laiką ne itin išaugo ir infliacija, tai kodėl jiems reikėtų mokėti tuos 200 eurų? Kodėl jų neskiria šeimoms, auginančioms vaikus, tiems, kurie tuos mėnesius priversti sėdėti be darbo ir uždarbio? Atsakymas vienas – norima įsiteikti, kad ateitų balsuoti už tuos, kurie įsiteikė. Ar turėtume nesistebėti, kad politinė reklama daroma už valstybės biudžeto lėšas?

Ingrida

Skolinsimės ir ginklavimuisi?

Mūsų Prezidentas pareiškė, kad ir toliau ginklavimuisi bus skiriama 2 proc. BVP. Norėčiau paklausti, iš kokių šaltinių bus vykdoma tokia politika? Nejaugi vėl iš skolintų pinigų?

Arvydas

Perlenkė lazdą

Perskaičiau straipsnį "Akį išgydė tik suvirintojas" ("Klaipėda", 2020 05 05) ir pasipiktinau susidariusia situacija. A.Veryga liepė niekam daugiau pagalbos nesuteikti, net skubios, nes šiuo metu prioritetas yra veryginis, atsiprašau, koronavirusas? Šita valdžia, net ir nesant ekstremaliai situacijai, susitvarkyti su daug menkesniais dalykais nesugebėdavo, o dabar elgiasi tiesiog nusikalstamai. Tačiau kodėl medikai nesilaiko Hipokrato priesaikos, man yra nesuprantama. Ar ministro įsakymai yra aukščiau gydytojo pareigos – suteikti būtinąją pagalbą sužeistam ar sergančiam žmogui? Jei ir toliau taip tęsis, greitai pradės gydyti jau ne tik suvirintojai, bet smulkias chirurgines operacijas galės atlikti ir kirpėjos, kaip viduramžiais. Štai prie ko priveda valdžios bukaprotiškumas ir fanatizmas.

Sigita

Pradžiugino gėlynai

Šiemet, kaip niekad anksčiau, Klaipėdoje gausu žydinčių gėlių. Tikrai negalima teigti, kad miestas pilkas, dabar jis – žydintis, ir tai džiugina. Esame labai dėkingi miesto tvarkytojams.

Vanda