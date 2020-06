Vaizdas – kaip po išgertuvių

Senamiestyje yra kelių partijų būstinės. Vienos tokios partijos buveinę ženklina kadaise buvusi balta vėliava su paukščiuku. Visai neseniai ėjau pro šalį ir pastebėjau, kad ta vėliava iki pusės koto nusmukusi ir labai jau murzina. Žvilgtelėjau į būstinės langus ir susidarė toks įspūdis, kad vaizdas ten, kaip po išgertuvių. Bet gal man tik taip pasirodė. Tačiau vėliava, simbolizuojanti tą partiją, tikrai atrodė labai graudžiai. Gal ponai nežino, ką reiškia simbolis, kad patys jo negerbia?

Vincentas

Paminklą reikia nukelti

Vėl kyla ažiotažas dėl Petro Cvirkos paminklo nukėlimo Vilniuje. Mano tvirtu įsitikinimu, jį reikia kuo greičiau nukelti, nepaisant, kad kai kas tai sieja su kažkieno rinkimų kampanija. Šio vidutinio rašeivos atvaizdas yra priemonė užtikrinti tam tikrą politinę jėgą ir idėjas, kurios šiandien tebenuodija protus ir aplinką. Todėl to paminklo palikti negalima.

Janina

Nebūkime iškrypėliai

Manau, kad triukšmas dėl P.Cvirkos paminklo sukeltas visai be reikalo. Čia primena anuos laikus, kai triukšmauta dėl kito rašytojo – Juozo Baltušio pasisakymų per Maskvos televiziją. Kažkoks išprotėjęs tipas, kaip pasakojama, po to net pridergė prie buto durų. Tai yra iškrypimas. Nebūkime tokie pat iškrypę ir neverskime paminklų. Negi nėra didesnių bėdų Lietuvoje, kaip P.Cvirka ir ta sena praeitis, kuri iš tikrųjų jau mažai kam berūpi?

Albinas

Klaipėdiečiai – negerbiami?

Remontininkai kasryt vis kitaip užtveria Liepų gatvę. Suprantama, gerai, kad ta vieta remontuojama, tačiau kodėl gatvę tvarkanti bendrovė viešai nepraneša gyventojams, kada konkrečiai, nuo kurios iki kurios valandos, bus užtvertas kelias arba kuri nors eismo juosta? Kodėl negerbiami klaipėdiečiai, kurių čia tūkstančiai kasdien važiuoja?

Stanislovas

Yra reikalingų naujienų

Pastaraisiais metais dienraštis "Klaipėda" tapo itin įdomus. Jame randu labai daug įvairios vertingos informacijos ir šviežiausių naujienų, reikalingų miestiečiui. Manyčiau, kad "Klaipėda" šiandien kur kas įdomesnė už "Lietuvos rytą". Ir tai ne tik mano vienos nuomonė.

Skaitytoja