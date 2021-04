Trūksta parduotuvių

Per radiją girdėjau įdomų reportažą apie panevėžietę, atidariusią maisto produktų be pakuočių parduotuvę. Klientai gali atsinešti savo tarą – nebereikia pirkti naujos pakuotės. Labai norėčiau, kad tokia parduotuvė būtų ir Klaipėdoje. Tikrai joje pirkčiau. Žmonės tiek visko išmeta! Aš pati nebeperku kruopų, nes vieną dieną noriu ryžių, kitą – pupelių, o trečią – jau žirnių. Pradėta didelė pakuotė guli, kol sugenda. Žmonės tunka nuo maisto pertekliaus. Be to, netausojama aplinka. Jei pirktume tik tiek, kiek reikia vienam kartui, nebūtų tokių problemų. Ir nereikėtų mėtyti perteklinio maisto paukščiams, katėms ar šunims.

Marija

Komise – per didelis antkainis

Uostamiesčiui labai trūksta komisų, kurie neužsidėtų tokio didelio antkainio. Aš turiu daug dar gerų daiktų, bet negaliu jų parduoti internetu, nes dėl regėjimo negaliu naudotis kompiuteriu. Buvau gavusi dovanų antrą tokią pat antklodę, galvojau, nunešiu į komisą. Bet kai ten užsidėjo savo antkainį, ji tapo dvigubai brangesnė už naują. Koks kvailys pirks antklodę už 90 eurų, kai turguje tokią pačią už 40 gali nusipirkti? Suprantu, kad verslas nori uždirbti, bet gal yra ribos? Dar iki karantino Šiauliuose esu buvusi komise, kuris užsideda tik vieno procento antkainį.

Klaipėdietė

Nematomas gatvių valymas

"Klaipėdos" dienraštyje prieš porą savaičių skaičiau apie tvarkomas ir plaunamas miesto gatves. Nuo pat ryto vyksta darbai. Bet Taikos prospekte dar nepavyko pamatyti nė vienos gatvių plovimo mašinos. Kiek važinėju pagrindinėmis Klaipėdos gatvėmis, iš po ratų vis kyla dulkės. Per lietų dar blogiau – ir langai, ir mašinos šonai aptaškomi purvais. Gal tik giriasi, kad valo, bet rezultato nematau.

Rimantas

Sėdėjo vieni prie kitų

Važiavau tarpmiestiniu autobusu iš Klaipėdos į Dituvą. Pastebėjau, kad žmonių – pilna. Suskaičiavau per 80. Sėdėjo vieni šalia kitų, nepaisydami suženklinimo, kad galima sėsti tik į kas antrą vietą. Kam neužteko vietos prisėsti, stovėjo susispaudę kaip silkės. Nejaugi baigėsi pandemija ir nebereikia laikytis atstumų?

Benediktas