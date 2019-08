Tokius reikia teisti

Perskaičiau straipsnį apie tai, kad latviai Baltijos jūroje jau aptiko naftos klodus ir ketina siurbti juodąjį auksą, o lietuviai dar tik rengia "naftos išteklių teisinę bazę" (A.Dykovienė. "Latviai rado naftos lobį?", 2019 08 09). Norėčiau viešai paklausti, kas dėl to yra tiesiogiai atsakingas ir kodėl mūsų biurokratinis aparatas yra nusikalstamai aplaidus? Juk naftos siurbimas iš jūros dugno atneštų šimtus milijonų eurų pajamų, iš kurių būtų galima didinti pensijas ir padėti nuskurdusiems, gyvenantiems už 120 eurų per mėnesį. Kodėl Lietuvoje šitaip skatinamas aplaidumas ir abejingumas? Biurokratų ir taip yra per daug, o jie dar net elementarių savo darbų nesugeba padaryti. Tokius teisti reikia.

Bronislovas

Ne vien tik kavutę gerti

Įdomu, ką veikia Klaipėdos civilinės saugos (anksčiau – gynybos) specialistai? Juk yra ir tokių. Klaipėdoje per liūtis tvinsta gatvės, per vėtras ant mašinų griūva nupuvę medžiai, tačiau neteko girdėti, kad civilinės saugos darbuotojai viešai miestiečius perspėtų, imtųsi bent kokių nors darbų, o ne tik kavutę gertų. Man regis, Klaipėdos valdžia turėtų nedelsdama siūlyti, kad etatai šioje tarnyboje būtų panaikinti, o užimamos patalpos būtų perduotos miestui. Juk savivaldybėje yra daug visokių skyrių, jie gali perimti tas teorines civilinės saugos funkcijas. Vis tiek jų niekam nereikia.

Regimantas

Kiek dar tyčiosis iš senų žmonių?

Netikėtai sužinojau, kad "Sodra" į stažą įskaičiuoja ir sovietinėje kariuomenėje praleistus metus. Tai buvo gera naujiena, nes tuos porą košmariškų bado, pasityčiojimo ir prievartos metų buvau jau nurašęs. Tačiau išgirdau ir blogą naujieną. Pasirodo, prieš keletą metų valdžia pakeitė įstatymą ir dabar būtinasis stažas yra ne 30 metų, o 35-eri. Ar nebus taip, kad kai reikės eiti į pensiją, paaiškės, jog jau reikia 40 m. stažo? Taip ir dirbsi, kol ras darbo vietoje "užsilenkusį". Kiek pas mus Lietuvoje galima tyčiotis iš senų žmonių? Sovietų laikais vyrai į pensiją išeidavo 60-ies. Dabar turbūt tik sulaukus 80 metų. Baisu.

Audrius