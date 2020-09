Suniokojo suoliukus

Skulptūrų parko pašonėje, einant centriniu taku nuo K. Donelaičio gatvės arba nuo M. Mažvydo alėjos, suniokota visa eilė buvusių gražių suolų su dekoratyvinėmis atkaltėmis. Jie sulaužyti į šipulius. Kažkokie piktadariai vėl pasidarbavo. Neįsivaizduoju, kam jie galėjo užkliūti, neabejoju, kad tai ne brandaus žmogaus, o veikiausiai jaunimo darbas. Maigo jie tuos savo išmaniuosius ir patys tarsi išmanūs, bet, pasirodo, proto vis tiek ne kažin kiek teturi.

Vytas

Nustebino I. ir A. Valinskų kalbėjimas

Sekmadienį žiūrėjau TV laidą "Teleloto". Mane nustebino nauji vedėjai – gerai žinoma televizijos žvaigždžių ir šou verslo sutuoktinių Ingos ir Arūno Valinskų pora. Bet, kai prasidėjo jų dialogas, kuriame buvo pilna kalbos ir stiliaus klaidų, tapo tikrai net nemalonu klausytis. Jiems tai – pirmas blynas šioje laidoje, bet manau, kad jis prisvilo. Man labiau patiko ankstesnių vedėjų pora, jie jaunatviškai ir žaismingai bendravo tarpusavyje, kalbos klaidos nekliuvo. Tik man labai keista, kad per tiek metų senieji šou verslo atstovai neišmoko taisyklingai kalbėti. Neišmoko, mano akimis, ir normalaus tarpusavio bendravimo. Be to, jie turėtų liautis šaukę, nes žiūrovai ir taip girdi.

Mindaugas

Atsakomybė tenka tėvams

Skaičiau apie tai, kad nepilnamečiams alkoholį Baltijos prospekte perka kažkoks benamis ("Vaikams – alus ir sidras", "Klaipėda", 2020 09 17). Tai jokia didelė naujiena, nes ir anksčiau vaikai prašydavo visokių girtuoklių, kad nupirktų jiems alaus ar cigarečių. Labai lengva kaltę suversti kažkokiems valkatoms. Bet, mano manymu, didžiausia atsakomybė čia vis dėlto tenka tą alkoholį vartojančių vaikų tėvams. Negaliu suvokti, kad mama neužuostų alkoholio ar tabako tvaiko, sklindančio nuo vaiko ar jo rūbų. Tokiu atveju, ji netikusi mama, jai paprasčiausiai nerūpi atžala, ji nesidomi, nei ką ši veikia, nei kas yra jos draugai. Ir bausti reikėtų ne kažkokius svetimus žmones – kas pardavė svaigalus ar kas juos nupirko, o tėvus, kurie nemato, kuo jų atžalos užsiima.

Ingė