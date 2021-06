Sieną saugoti gali ir kariai

Aš esu pacifistė, nusiteikusi prieš visokias kariuomenes ir karus. Manau, dėl visko galima susitarti geruoju. Noriu pasisakyti apie valstybės sieną. Išlaikome tokią didelę kariuomenę, skiriame tam nežmoniškus pinigus. Kam? Kad vyrai pažaistų karą? Kad palakstytų po miestą, pašaudytų? Visa tai – vyrų žaidimai. Jei mūsų karius sustatytume bent dviejų metrų tarpais palei valstybės sieną, per ją nepralįstų net žiurkė, ne tik pabėgėliai. Kam laikyti be reikalo tokią kariuomenę? Juk valstybės siena – svarbesnė už pažaidimą. Ar sėdėsime ir lauksime, kol mus užpuls? Tegu mūsų išlaikytiniai saugo mus.

Dalia

Tragedija – dėl niekų

Perskaičiau didžiausią straipsnį, kaip baisu karinės pratybos. Gyvenu tame pačiame Paupių kvartale ir nematau jokios problemos. Jauni žmonės mokosi ginti Tėvynę! Taip, važiuoja tanketės, taip, būna užtverta. Bet kas čia tokio? Pati ankstų rytą, apie 6 val., važiavau per užkardą. Sustojau, paklausiau, ar galima važiuoti. Nekilo jokių problemų. Užkardas buvo tik vieną parą. Kaip galima piktintis tokiais dalykais? Stebina žmonių nesupratimas ir pilietiškumo stoka. Nori tik po savo daržą kapstytis. Gal reikėtų pažiūrėti plačiau? Čia ne kokia nors privati organizacija savivaliauja, čia mokosi mūsų Tėvynės gynėjai. Ir dėl to kažkokios bobelės ruošiasi rinkti parašus. Tragediją daro dėl kelių dienų per metus.

Aldona

"Šermukšnis" rodo pavyzdį

Nudžiugau sužinojusi, kad vyks tarptautinis gatvės teatrų festivalis "Šermukšnis". Gerbiu jo rengėjus, tai tikra atgaiva sielai, tiek smagaus šurmulio mieste dėl jo. Bet šį kartą noriu pasisakyti ne apie festivalį, o jo pavadinimą. Kalbos tvarkytojai aiškina, kad pilnos gatvės ir vitrinos svetimybių Lietuvoje todėl, kad tai yra tarptautinių organizacijų prekių ženklai. Ogi teatralai nepabūgo ir savo festivalį pavadino lietuvišku žodžiu. Didžiausia pagarba jiems dėl to! Jei savos kalbos negerbia net už tai pinigus gaunantys žmonės, niekas neprivers būti patriotu. Teatralai įrodė, kad lietuvių kalba nėra nepriimtina net rengiant tarptautinį renginį.

Alma