Pardavėjoms reikia ginklų

Mačiau, kad vienoje Šiaulių parduotuvėje du vyrai bjauriai elgėsi su pardavėjomis, atsisakė sumokėti, o vienas net parodė savo organą. Moterys turėjo laukti, kol atvažiuos policijos pareigūnai, gal net rizikuodamos savo gyvybe dėl neadekvataus tų vyriškių elgesio. Man iškart kilo klausimas, o kur apsaugininkai? Ar jie dirba tik didesnėse parduotuvėse? Jeigu nėra apsaugos, tada pardavėjoms reikėtų leisti turėti savigynai ginklą – dujų balionėlį, peilį ar dar ką nors.

Danutė

Kūčių stalas – suneštinis

Manau, kad šventinio stalo nukrovimas 12 patiekalų – jau pasenusi tradicija. Ar bent kas nors žino to reikšmę? Be to, atsižvelgus į kasdien kylančias kainas, už sumą, tolygią išleistai pernai, šiemet gautume per pusę mažiau produktų. Išleisti visų santaupų kalėdiniam stalui neverta, žinant, kad nemažai patiekalų atsidurtų šiukšliadėžėje. Sutikčiau laikytis tradicijos, jei Kūčių stalas būtų suneštinis, o kas lieka pavakarieniavus, tą svečiai pasiima namo.

Elena

Vis prigalvoja mokesčių

Panašu, kad valdininkai neturi ką veikti. Žmonės juokavo, kad ateityje mokėsime ir už orą, panašiai ir nutiko. Vis prigalvoja visokių mokesčių.

Andrius

Išsivadavimas – jau arti

Sovietinių skulptūrų griovimas – žingsnis į priekį, išsivadavimas iš sovietinių gniaužtų. O tie keistuoliai, kurie renkasi Antakalnyje ir šūkauja, kaip neteisingai lietuviai elgiasi, tegul pasižiūri į veidrodį, ieškodami "tiesos". Istorijos niekas nepamirš, nors ir visi vadovėliai būtų sudeginti. Taigi, okupantų pėdsakai šalyje – nepageidaujami. Aš už tai, kad jų neliktų visoje Lietuvoje.

Arūnas

Puikus vakaras

Antradienio vakarą labai jaukiai praleidome bibliotekos eglučių kiemelio įžiebimo šventėje. Teko matyti labai įdomių eglučių, vakaras buvo išties nuostabus. Nepatiko tik vienas vienintelis dalykas, dėl kurio galbūt ir nėra ką kaltinti – buvo slidu, atrodė, kad teritorija visiškai nepabarstyta smėliu. O ten dar ir nedidelė nuokalnė, baisu buvo vaikščioti.

Valentina