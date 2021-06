Nenoriu skiepytis

Man atrodo, kad medikai tyčiojasi iš manęs. Stumdo iš vienos pusės į kitą be jokių rezultatų. Kreipiausi į neįgalumo nustatymo įstaigą. Klausiau, ką galiu gauti iš valstybės, jei turiu daug ligų. Kojas ir visą kūną nuolat skauda. Negaliu net naktimis užmigti. Valgyti nebenoriu. Ir visai gyventi nebesinori. O dabar dar ragina skiepytis. Gerai, aš nueisiu, nes pažadėjau. Bet manau, kad sutikau be reikalo. Jei kam nors ir bus iš to skiepijimo naudos, tai nebent jaunuoliams, lakstantiems visur savo elektriniais paspirtukais.

Valerija

Instruktoriai pamiršo taisykles?

Gyvenu Parko gatvėje, netoli Klaipėdos universiteto. Kiek žinau kelių eismo taisykles, jei stovi ženklas "gyvenamoji zona", vairuotojų mokyti negalima. Bet pas mus nuo ryto iki vakaro važinėjama pirmyn atgal. Sukinėjasi viduryje gatvės. Žmonės laipina vaikus iš automobilio, o vairuotojai mokiniai sustoja ir nežino, ką daryti – nei pirmyn, nei atgal nevažiuoja. Neatsargu.

"Klaipėdos" skaitytojas

Papuoškime erdves akmenimis

Netoli Mogiliovo gatvės esu matęs iškastų didelių akmenų. Kai tiesė storus nuotekų vamzdynus, juos ištraukė iš labai giliai. Vienas akmuo didelis ir raudonas. Ties Rimkais mačiau dar šešis. Visi jie tokie dideli ir gražūs. Manau, juos visus reikėtų nuvežti prie Debreceno gatvės fontano. Smaigaliais į žemę įkasus sudarytų gražią formą. Jei ne ten, tai bent toliau prie "Vėtrungės" galima padėti. Būtų patogu ir vaikams prie jų žaisti ir suaugusiems pailsėti.

Kaziukas

Leiskime laivui plaukti

Siūlau Atgimimo aikštėje stovintį gėlių laivelį paversti kilnojamu. Galėtų kasmet vis kitoje aikštėje "prišvartuoti" ir gėlėmis apsodinti. Nebereikėtų piktintis, kad centrinėje aikštėje nesolidžiai atrodo. O kitų miesto rajonų gyventojai, manau, visai apsidžiaugtų, jei pas juos atsirastų toks gėlynas. Tikrai pagražintų be gėlių likusius daugiabučių kiemus. Nes Klaipėdoje dar trūksta gėlynų. O turistams būtų intriga – kasmet spėliotų ir ieškotų, kur šį kartą gėlių laivas išplaukė. Visi būtų laimingi ir dar originaliai pasireklamuotų miestas.

Danutė