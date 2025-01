Moters reakcija – neadekvati

Labai įsiminė vienas per TV žinias matytas reportažas apie moterį, kuri neva labai įsižeidė, kad gydytojas jos vyrui rodė daugiau dėmesio negu jai, nors kalbėjo būtent apie jos sveikatą. Man tai pasirodė juokinga ir neadekvati moters reakcija, nors pačios jos per televiziją ir neparodė. Moteriai aiškiai kažkas negerai, jeigu skaičiavo, kiek kartų gydytojas į ją pažiūrėjo. Tai paprasčiausiai nenormalu. Būtent tokios moterys problemas mato ten, kur jų nėra, o turėdamos vaikų dar ir tampa „supermamytėmis“. Negaliu pakęsti tokių asmenų. Baisiausia, kad iš pirmo žvilgsnio tokio tipo moterys atrodo normalios.

Albina

Ar procedūra tikrai saugi?

Perskaičiau „Klaipėdoje“ apie burnos priežiūrą, kad gydytojai galės daugiau ligonių priimti, eilėse nereikės laukti ir pan. Bet aš norėčiau padiskutuoti, kadangi burnos priežiūra ne visiems duoda naudos. Kai pirmą kartą ėjau atlikti burnos higienos, maniau, kad po procedūros mano dantys bus geresni, sveikesni, bet nutiko priešingai – man išdraskė tarpdančius, laukiau mėnesį, kol viskas užgis. Po to dar kartą ėjau ir nutiko panašiai. Dėl to, patarta vienos geros gydytojos, priėmiau sprendimą daugiau ten nesilankyti. Be to, vieni odontologai baigia universitetą, o kiti nežinia ką, gal profesinę mokyklą. Tad ar tikrai saugu daryti šią procedūrą?

Janina

Raidės – nenuvalytos

Mane stebina, kad daug kur Klaipėdoje nevalomos „Z“ raidės. Nesuprantu, ar tai reiškia pritarimą, gal tai niekam netrukdo? Man asmeniškai labai trukdo ir nepatinka. Jeigu rangovai negali nuvalyti, tai gal gali tuo pasirūpinti patys gyventojai? Užtruktų tik penkias minutes, jeigu nudažytų taip apipaišytą kačių namelio stogą arba ženklą ar net ir patį apterliotą akmenį. Koks skirtumas kokiais dažais? Net vaikai galėtų apipavidalinti tas „Z“ raides savo piešinėliais, būtų daug gražiau negu dabar, kai jos paliktos tarsi neribotam laikui.

Paulina