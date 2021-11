Lietuviai – tarsi vergai

Pastaruoju metu kyla nauja, dar stipresnė koronaviruso banga. Lietuva ir vėl užima pirmaujančias pozicijas. Įvairių sričių mokslo žmonės beveik kasdien bando rasti to nuopuolio priežastis. Manau, kad pagrindinė to priežastis – ilgas okupacinis režimas, kai Lietuva per beveik 200 metų tik trumpą tarpukario laikotarpį buvo laisva. Kol daugelis Europos valstybių šimtmečiais laisvai galėjo vystyti savo kultūrą ir sąmoningumą, lietuviams buvo skiepijamas nevisaverčio vergo sindromas. Lietuva ne vieną dešimtmetį pirmauja alkoholio suvartojimu, nusikaltimų ir avarijų statistika, sergamumo skaičiais ir trumpiausia gyvenimo trukme. Lietuvis buvo pratinamas garbinti atėjūnus okupantus, nes jie yra stiprūs ir turi daug galių. Okupantų reikėjo dar ir bijoti, nes jie nepripažino jokių demokratijų ir liberalizmų. Dabar valdžioje būna savi žmonės, tokie pat buvo vergaujantys bėdžiai. Mes savo senosios aristokratijos neturime, kaip daugelis kitų kraštų, o garbinti ir klausyti vakarykščio tokio pat buvusio bėdžiaus daugeliui yra nepriimtina.

Vytas

Labdara – dėl naudos?

Ne vienerius metus naudojuosi labdaros akcijoje teikiama parama. Kartą per mėnesį atvažiuoja vilkikas, jame apstu ne tik drabužių, bet ir maisto, kuriuos paaukoja geros širdies žmonės. Lapkričio pradžioje ir vėl atvažiuos. Bet man įdomu, kur jie išdalija likusius drabužius ir maistą? Nenustebčiau sužinojusi, jei iš to organizatoriai daro verslą. Anksčiau Kalėdoms ir Naujiesiems metams vaikai iki 18 m. gaudavo dovanų, o dabar dovanas gauna tik dešimties metų vaikai. Kur prapuola likusios dovanos?

Anonimė

Lengva apgauti

Kaip žmonės nepasimoko, kad iš beraščių pardavėjų geriau nieko nepirkti? Socialiniuose tinkluose seku nemažai aferistų grupių. Kasdien atsiranda bent keli pranešimai apie prarastus pinigus. Gerai, jei suma siekia tik du eurus, bet tikrieji nusikaltėliai už tiek menamų daiktų nepardavinėja. Susikuria netikras anketas be nuotraukų, vietoj pavardės užsirašę "tas pats". O kai aprašo prekę, kraupu – nė vieno sakinio be klaidos. Jau vien tai kelia įtarimą.

Svetlana