Iš kur tiek ligų?

Ar tik man vienai atrodo, kad beždžionių raupai yra išsigalvota nesąmonė? Aš tiesiog netikiu, kad jie yra. O jeigu ir yra, tai toli gražu nieko ten mirtino. Ir apskritai, kodėl tiek metų nebuvo jokių ligų? Žmonės gyvendavo ir mirdavo, bet niekas neanalizuodavo kiekvieno atvejo ir neskelbdavo. Dabar kiekviena liga – nauja ir dar mirtina. Kažin, kiek mus dar baugins?

Livija

Baudžia už nieką

Kodėl vis dar puolama Z.Šličytė? Ar mes grįžtame į sovietmetį, kai visai buvo draudžiama žodžio laisvė? Kokie čia teisėjai pas mus dirba ir ką čia dar reikia svarstyti? Gyvename demokratinėje šalyje, tad ji turėjo visą teisę pasakyti tai, ką galvoja. Sutinku su kiekvienu jos žodžiu ir nematau jos kalboje nė kruopelytės blogio. Vargu ar mūsų sistema kuo nors skiriasi nuo V.Putino diktatūros.

Donatas

Degradavusiesiems vaikų nereikia

Man įdomu, ką svarsto Katalikų bažnyčia matydama, kad degradavę alkoholikai susilaukia ir užmuša savo vaikus? Kiti juos muša iki kol suauga ir palieka savo baisius namus, naudoja prieš juos ir psichologinį smurtą. Tai jūs man pasakykite, kas geriau – gimdyti vaiką ir tegul jį nuolatos traumuoja jo paties tėvai? O gal geriau uždrausti alkoholikams gimdyti ir neleisti nekaltai sielai patirti tokio skausmo žemėje? Mano nuomone, degradavusiesiems negalima gimdyti, juos reikėtų gydyti ar net kastruoti. Jų paleisti į pasaulį vaikai – niekieno vaikai.

Renata

Kalbėkime apie aferistus

Kodėl tiek mažai yra informacijos apie aferistų sukčiavimo schemas? Straipsnių apie tai, kad į jų pinkles pakliūva žmonės, – daug, bet ką daryti, kad nepakliūtų, beveik nėra. Manau, kad tai ypač aktualu vyresniems žmonėms, kurie linkę labiau patikėti melu būdami išsigandę. Be to, aferistai patobulėjo. Dabar jie žino ne tik telefono numerį, bet ir žmogaus vardą, pavardę, gali susekti ir kokio nors giminaičio vardą. Ne kiekviena močiutė, išgirdusi, kad jos anūkas Rimas pateko į avariją, nuspręs, kad iš pradžių reikėtų paskambinti anūkui ir tik po to svarstyti apie pinigų perdavimą.

Antanas