Kur dingo lentelė?

Artėja Jūros šventė, atvyks daug svečių. Mūsų senasis Klaipėdos paštas su nuplėšta pavadinimo lenta bus fotografuojamas. Ir dabar atvykę svečiai daro fotografijas. Ir kokią nuomonę jie išsiveža apie senuosius pašto rūmus? Svečiai kraipys galvas, kodėl nuplėštas virš durų apvalus ženklas, ant kurio buvo užrašas "Pašto rūmai 1893 m.". Ar būtų galima kuo greičiau sugrąžinti čia buvusį ženklą? Tai būtų ir pagarba pašto seniesiems rūmams. Negražu, kad vienas gražiausių miesto pastatų tampa namu vaiduokliu. Pašto administracija turėtų garbingai elgtis su buvusiais pašto rūmais ir sugrąžinti jų lentelę su pavadinimu.

Janina

Kyla abejonių ne tik dėl eismo

Skaičiau laikraštyje, kad žmonės buvo nepatenkinti dėl to bėgimo renginio sekmadienį, nes daugelis patyrė nepatogumų. Iš tiesų buvo sumaištis, klaipėdiečiai nežinojo, kur jiems galima važiuoti, o centre visi ieškojo, kur galėtų palikti mašiną. Be to, neteko niekur skaityti, kiek per šį renginį surinkta pinigų, kiek ir kam jie buvo panaudoti, kiek pervesta į VMI sąskaitą. Juk valstybei nuo visų pajamų reikia mokėti mokesčius. Todėl tikrai kyla abejonių, ir ne tik dėl eismo mieste.

Giedrius

NATO neeskaluoja karo

Tiems, kurie bijo, kad buvusią prezidentę Dalią Grybauskaitę paskirs NATO vadove ir kils karas su Rusija, turiu pasakyti: nesibaiminkite, karo nebus, nes D.Grybauskaitės į tokį postą tikrai niekas neskirs. NATO ir ES laikosi visiškai kitokios pozicijos Rusijos atžvilgiu nei Lietuva. Atžarumas ir priešiškumas nėra šių valstybių ir NATO vertybės. Kad ir kaip ten būtų, tiek JAV, tiek NATO, tiek ES yra orientuotos į dialogą, o ne priešpriešą, militarizmą ir jėgos demonstravimą. Tai sovietinis palikimas.

Valentinas D.

Patys paskęsime

Straipsnyje apie galimus tvano Klaipėdoje padarinius parašyta, kad viso miesto lietaus kanalizacijos infrastruktūrą labiausiai sudarkė medžių šaknys. Tai ir toliau saugokime senus medžius, neleiskime jų kirsti, tada patys priburbuliuosime kaip idiotai. Amžina garbė gamtos saugotojams!

Ričardas