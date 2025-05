Koks Atgimimo aikštės likimas?

Kiek dar galima ignoruoti Atgimimo aikštę? Ji turėtų būti miesto pasididžiavimas, o ne apleista, žolėmis apaugusi erdvė. Technika stovi, bet realių darbų nėra. Ar taip ir stovės iškastos duobės dešimtmetį?

Skaitytoja

Kur rasti informacijos?

Žinau, kad uostamiesčio Sakurų parke vyko kažkoks pasirodymas, gal teatro repeticija. Sakykite, kur galėčiau sužinoti daugiau informacijos apie tokius renginius? Laikraštyje pranešimų apie juos kažkodėl nematau.

Laura

Technologijos – ne visiems

Esu pensininkė ir noriu priminti vieną dalyką. Daugelyje parduotuvių veikia savitarnos kasos, o pardavėjos tuo metu daro nežinia ką. Ne visi pirkėjai yra jauni ir įgudę technologijų vartotojai. Vyresniems žmonėms technologijos kelia daug nepatogumų, o pagalbos dažnai tenka ilgai laukti. Atrodo, kad taupoma darbuotojų sąskaita pamirštant žmonių poreikius ir orumą. Parduotuvės turėtų prisiminti, kad ne visi klientai yra pasiruošę apsitarnauti patys.

Pensininkė

Kalbinti žiūrovus – neprofesionalu

Per TV3 trečiadienio vakarais rodo laidą, kurią veda vyriškis ir jauna dama. Gerai, kad televizijoje atsiranda naujų veidų, pagaliau senuosius vedėjus keičia nauji. Tačiau vienas dalykas man visgi nepatinka. Kodėl būtent šios laidos pradžioje, tarsi bandant uždelsti laiką, kalbinami žiūrovai? Neįdomu ir, svarbiausia, tai daroma be jokio pasiruošimo, scenarijaus, tiesiog improvizuojant. Siūlau to nedaryti, atrodo neprofesionaliai, kaip sakoma, „neskaniai“. Tas pats ir dienos metu rodomose žiniose, tik ten, mano nuomone, neprofesionaliai kalbinami svečiai.

Inga

Erzina šiukšlintojai

Klaipėdoje šiuo metu vejose šienaujama žolė. Manau, kad prieš atliekant šį darbą žmonėms reikėtų susitvarkyti išmėtytas šiukšles, šunų išmatas, nes šienaujant žolę šienaujamos ir šiukšlės. O po to tie patys žmonės galėtų ir sugrėbti nušienautą žolę. Gal tvarkydami savo aplinką nustotų ją patys šiukšlinti.

Tadas