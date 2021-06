Keisti stotelių pavadinimai

Netoli miesto ligoninės Palangos plente yra "Lietuvos kino studijos" stotelė. Tik ta "studija" ten niekada nebuvo baigta. Pradėta statyti dar sovietmečiu, bet pastatas iki šiol stovi apleistas. Nei velnias, nei gegutė vadinti stotelę kino studija, kurios nėra. Šilutės plente yra "Rasos" stotelė. Po karo vadinosi "Žardininkai". Vėliau veikė skalbykla "Rasa". Bet jau daug metų, kai persikrausčiusi į Liepų gatvę. O pavadinimas liko. Argi negalima grąžinti "Žardininkų" pavadinimo? Šernų soduose yra "Pastogės" stotelė. Bet ten yra tik paprastas suoliukas – jokios pastogės nė kvapo. Irgi ironiškai visa tai atrodo.

Vytas

Žolė lenda tarp trinkelių

Pastebėjau, kad "Vaidilos" aikštėje iš po trinkelių jau lenda žolės. Teritoriją sutvarkė vos prieš gerą mėnesį, o palei gatvę ir šaligatvį jau žaliuoja. Kai žmonės deda trinkeles prie savo namų, kažkaip sugeba užtikrinti, kad bent porą metų žolė pro plyšius nelįstų. Ar čia taip specialiai padarė, kad patenkinti būtų ir tie miestiečiai, kuriems naujose aikštėse vis per daug betono?

Justė

Nesiskųskite betonu

Vos atidarius Ferdinando aikštę, viešojoje erdvėje pasipylė pasipiktinimai, kad ten per daug betono, mažai medžių ir žalumos. Man įdomu, ar besipiktinantys patys buvo aikštėje. Prisipažinsiu, kad ir pačiam iš pradžių atrodė, kad ten daugokai betono. Bet atėjus į ją tikrai taip nebeatrodo. Medžių pilna – ir aukštų, ir žemų. Be to, kaip suprantu, dar žolė nespėjo visiškai sudygti, juk ką tik baigė rekonstrukciją. Ir iš viso, kiek galima piktintis, kad trūksta žalumos Klaipėdos centre? Juk mieste, ne kaime gyvename. Paskui rudenį tie patys žmonės verks, kad visur lapų pūvančių prikritę. Jei kam trūksta žalumos, kelkitės į Smiltynę arba važiuokite į kaimą.

Robertas

Kodėl kioske neparduoda vokų?

Dėl pandemijos jau porą metų nebegaliu kioske nusipirkti voko su pašto ženklais. Turiu važiuoti šešias stoteles autobusu, eiti iki pašto, tada dar atstovėti eilėje, kad nusipirkčiau. Kažkokia nesąmonė. Kas čia per tvarka, kad taip sudėtinga laišką išsiųsti?

Zigmas