Įtarimai pasitvirtino

Perskaičiau straipsnį "SGD terminalo istorija: mus visus apgavo?" ("Klaipėda", 2019 07 19), kuris tik patvirtino mano įtarimus. Nujaučiau, kad su tuo terminalu kažkas negerai. Suprantu, reikalinga energetinė nepriklausomybė. Tačiau, sprendžiant iš to, kiek mes mokame už to daikto nuomą, galiu teigti, kad tai padaryta siekiant pakenkti ne tik valstybei, bet ir mums visiems, mokesčių mokėtojams. Labai įdomu, kokius argumentus šiuo klausimu šiandien pateiktų kadenciją baigusi prezidentė, kuri itin protegavo šį projektą? Ar ji nežinojo visų skaičių? Ar ją kažkas irgi apgavo? Kas atsakys į šiuos klausimus?

Vytautas

Abejingas paštininkas

Gyvenu Baltijos pr. 79 name. Į mano pašto dėžutę paštininkas atnešė sąskaitą, kuri adresuota Baltijos pr. 71 namo gyventojui. Tą laišką įdėjau į kitą voką ir užrašiau paštininkui, kad nuneštu tuo adresu, kurį nurodžiau. Laišką padėjau virš pašto dėžučių mūsų laiptinėje. Jau savaitę paštininkas nesiteikia pasiimti to laiško ir nunešti tikrajam adresatui. Taip ir mėtosi. Galėčiau ir pats nunešti, bet dabar visur spynos su kodais, įeiti negalėsiu. O paštininkai tuos kodus juk žino. Jiems tai padaryti paprasčiau. Jei tai ne to paštininko aptarnavimo zona, jis tą laišką turėtų grąžinti į laiškų skirstymo centrą, o dabar tas laiškas taip ir guli. Gal žmogui šita sąskaita labai reikalinga, gal jis baudą už tai gaus, kad nesumokėjo.

Jonas

Kur dingo valytoja?

Gyvenu daugiabutyje. Mūsų laiptinę pagal sutartį per savaitę vieną kartą valo samdoma valytoja. Moteris, išvaliusi laiptinę, pažymi lentoje, kad gyventojai matytų, kada ji dirbo, nes už tai mokami pinigai. Pastebėjau, kad jau kelintą savaitę valytojos žymos apie atliktus darbus įrašomos, tačiau galiu garantuoti, kad laiptinė nėra valoma, nes tos pačios šiukšlės čia voliojasi jau ne vieną savaitę. Labai įdomu, ar mums teks mokėti ir už neatliktus darbus?

Irena

Neturi nuovokos

Gyvenu pietinėje miesto dalyje. Į darbą paprastai keliuosi pusę septynių, tačiau jau kelintą dieną pusę šešių ryto mane prižadina kažkokie bepročiai, atvažiavę į kiemą ir visu garsu įjungiantys automobilio radiją. Nelabai suprantu to jų sumanymo. Ar tai reiškia, kad jei jie nemiega, pabusti privalo visi – vaikai, seneliai, atostogaujantieji? Galimas dalykas, jei tai kartosis, kam nors iš kaimynų trūks kantrybė. Žmonės paleis į jų mašiną kokį nors vazoną.

Genutė