Išmintinga radijo laidos vedėja

Vis paskaitau laikraštyje pastabas radijo laidų vedėjams. Tačiau aš manau, kad jie šneka tikrai be klaidų, o ir jų kalbų kartais įdomu pasiklausyti ryte, kai važiuoju į darbą. Štai ir praėjusią savaitę nustebino abu ryto laidos vedėjai. Ypač vedėja, kuri nepabijojo kolegos sukritikuoti dėl jo įsigyto dyzelinio automobilio. Be to, ji tuomet smagiai pavartojo žodelį "pist". Man tai praskaidrino nuotaiką. Drąsi ir išmintinga moteris, žinanti, kad tai joks ne keiksmažodis, o tiesiog puikus lietuviškas ir tinkamas vartoti ištiktukas. Balsę jame galima tarti ir ilgąją, pavyzdžiui, "pyst". Įsivaizduoju, kaip visokie puristai, išgirdę tą žodį, suraukė subines. Beje, pastarasis žodis – irgi gražus lietuviškas, todėl visai vartotinas šnekamojoje kalboje.

Romas

Reikia susirūpinti narkomanija

Mūsų valdžia turėtų ne kovoti su alkoholizmu, ne didinti akcizus, kaip kokie begalviai, o susirūpinti masine narkomanija Lietuvoje. Nejaugi valdantieji yra tokie kvaili, kad nemato, kas iš tiesų dedasi miestuose, kas vyksta klubuose ir vakarėliuose, mandrai vadinamuose "party". Ten vyksta tikros narkomanų šventės. Reikia visas jėgas skirti ne kovoms prieš brangų vyną geriančius žmones, o prieš narkotikų tiekėjus, platintojus ir kitus išsigimėlius, rizikuojančius mūsų šalies jaunosios kartos ateitimi.

Girmantė

Viena pažįstama sakė

Labai laukiame naujos "Maximos" atidarymo Liepų gatvėje. Visi vis klausinėja, kada ją atidarys? Man viena pažįstama sakė, kad atidarymas bus jau šiais metais, nes pati dalyvavo personalo atrankoje darbui šiame centre. Sakė, kad žmonės jau surinkti, belieka tik pranešti klaipėdiečiams apie atidarymą. Sakė, kad ir nuolaidų bus.

Laima

Ne medžių reikia klausyti

Skaičiau, kad kažkokia boba neva girdi, ką kalba medžiai, todėl ji žinanti, kad Kalėdos bus snieguotos. Esą taip medžiai jai apreiškė. Ir taip ji kalba visai rimtu veidu. Kaip galima rašinėti tokias nesąmones? Tai bobai ne medžių reikia klausyti, o psichiatrų. Jei jau girdi balsus, reikia labai susirūpinti savo smegenine.

Petras