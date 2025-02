Etiketo vyrai nesilaiko?

Ar dar yra etiketo besilaikančių vyrų? Norėtųsi tikėti, kad vis dėlto yra, bet realybė rodo ką kitą. Einant į parduotuvę, lipant į autobusą, einant į muziejų – niekur nesustos, nepraleis, apsimes, kad nemato, ir dar užlįs patys pirmi, kad tik jiems būtų geriau. Iš kur tokie prasčiokai kilę?

Palmyra

Šventės savaip unikalios

Aš taip pat dalyvavau Stintų šventėje. Labai patiko. Man tai jau tradicinis renginys, į kurį kasmet vykstu su savo draugėmis. Gera, kad ir žmonės pagaliau daugiau šypsosi. Mačiau, kaip viena moteris, kepdama stintas, šoko. Būtent dėl tokių žmonių šventė įgavo savo spalvą. Galbūt ir Klaipėda kada nors turės ką nors panašaus. Praėjusiais metais lyg ir buvo bandyta, tačiau neprisimenu, kad būtų buvę labai įdomu. Vis dėlto Stintų šventė – Palangos išskirtinumas. Klaipėda išsiskiria nebent Jūros švente. Ir tai džiugina.

Ugnė

Šokiravo lietuvių elgesys

Mane šokiravo D. Janauskaitės straipsnis „Maisto vežiotojui – egzekucija“ („Klaipėda“, 2025 02 11). Negaliu patikėti, kad toks dalykas galėjo nutikti pas mus gyvenančiam užsieniečiui. Gal tai padarė ne lietuviai? Gal tas žmogus ką nors iškrėtė ir dėl to taip su juo pasielgė? Aišku, bet kokiu atveju nepritariu tokiam elgesiui. Liepti klauptis ant žemės yra didžiulis pažeminimas, nežinia, ką tas jaunuolis išgyveno. Jo vietoje nenorėčiau šiame mieste po tokio įvykio gyventi. Per tiek metų lietuviai taip ir neišmoko priimti užsieniečių į savo gretas. Baisu. Taip ir liksime užsidariusia per amžius valstybe.

Klaipėdietė

Nuodytojų sučiupti nepavyks

Pritariu Julijai, kuri „Karštame telefone“ piktinosi gyvūnų nuodytojais. Manau, kad tikrai reikėtų tokius žmones sučiupti ir nubausti. Tačiau abejoju, kad tai padaryti įmanoma. Visų pirma, dažniausiai, kai jie atlieka tokius darbus, nieko aplink nėra, teritorijos nefilmuojamos, tad pavyktų nebent tik atsitiktinai.

Dalia