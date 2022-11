Eglei – per daug dėmesio

Per televiziją rodė labai baisią Kalėdų eglę Drezdene. Pasižiūrėjus į tokias egles, ima juokas iš mūsų nepatenkintų lietuvių veidų. Pas mus eglutės – sureikšmintas dalykas, joms skiriama per daug laiko, per daug dėmesio ir pinigų. Kiekvienais metais iš eglės stengiamasi padaryti kažkokį neva meno kūrinį, o ne eglę. O kažkur Vokietijoje pastatė baisuoklę nulūžusiomis šakomis, ir visiems viskas tinka. Tūkstančiai eurų sutaupyti, o po švenčių ji keliaus pas ką nors į namus ir taps malkomis židiniui.

Artūras

Gerumo akcijos – netikros?

Jeigu žmonės stengtųsi padėti taip, kaip padeda atvykėliams, mūsų šalyje jau seniai nebūtų skurdo. Visi vaikai būtų aprengti, pamaitinti, turėtų geras gyvenimo sąlygas. O tomis išsipildymo akcijomis aš netikiu. Kur nukeliauja tie penki ar dešimt eurų? Ar padeda bent vienam mažyliui pasveikti? Labai abejoju. Geriau jau aš pati nuvažiuosiu pas kokią nors šeimą ir paduosiu pinigų, maisto ar drabužių tiesiai į rankas. Tada bent žinosiu, kad tų vargšų žmonių niekas neapgavo.

Elena

Rodo nepadorią reklamą

Labai keista ir erotiška akių patikros reklama. Kalbamasi lyg būtų siūloma ne akis pasitikrinti, o permiegoti. Ši reklama rodoma ir dienos metu. Ar tai telpa į padorumo ribas? Ar kūrėjai nerado kitų būdų pasiūlyti pasitikrinti akis? Bet veikiausiai šiais laikais būtent dėl rodomo seksualumo ar erotiškumo susilaukiama daugiau dėmesio. Gerai, kad bent su drabužiais filmavosi.

Janina

Savo šalyje – lyg svetimoje

Nemėgstu važinėti taksi ar pavežėjų automobiliais, geriau jau autobusu. Tačiau prieš kelias savaites anūkė man iškvietė pavežėją, kad galėčiau nuvykti į polikliniką. Blogai jaučiausi, tad vykti autobusu būtų buvę tiesiog rizikinga. Man įsėdus vaikinas pradėjo burbėti kažką angliškai. Nieko nesupratau, tad tylėjau. Jau netoli poliklinikos jis kažko paklausė. Aš vis dar nežinojau, ką pasakyti. Paleido ne prie poliklinikos, o kiek tolėliau, iki šiol nežinau, kodėl. Nemaloni patirtis. Kodėl savoje šalyje turiu jaustis lyg svetimšalė?

Birutė