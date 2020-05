Gegužės 5-oji Klaipėdoje

Nesudomino. Ilgąjį savaitgalį dešimtyje didžiųjų miestų atlikti išplėstiniai atsitiktinių žmonių testavimai dėl koronaviruso. Žmonėms buvo išduodami kodai, kurie leido per Karštąją liniją 1808 užsirašyti testui į mobilųjį patikros punktą. Per tris dienas Lietuvoje planuota ištirti apie 7 tūkst. asmenų. Galėjo išsitirti, kurie norėjo. Vis dėlto Klaipėdoje per ilgąjį savaitgalį koronaviruso testą panoro atlikti tik 150 žmonių, nors galimybės buvo žymiai didesnės. Sveikatos apsaugos ministro A.Verygos teigimu, reguliariai tirti atsitiktinius žmones planuojama ir ateityje.

Paskaita. Trečiadienį 18 val. įvyks paskutinė šį sezoną, jau 113-oji paskaita iš ciklo "Vakarai su senąja Klaipėda". Virtualios paskaitos tema – "Didieji laivai Dangėje". Savo sukauptais tyrimais dalysis ICOMOS Lietuva komiteto pirmininkas, Lietuvos jūrų muziejaus istorikas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto doktorantas Dainius Elertas.

Švyturys. Iki šiol Nidos švyturį buvo galima apžiūrėti tik iš išorės, bet nuo šios vasaros šalyje aukščiausiai virš jūros lygio iškilęs kelrodis bus atviras pasiryžusiems užlipti iki pat jo viršaus. Iš ten atsivers kvapą gniaužianti Kuršių nerijos ir ją rėminančių marių bei jūros panorama.

Lėbartų kapinės. Šiandien laidojama 3 mirusieji, tarp jų – Egidijus Tauryla. Skelbiamos pavardės tik tų mirusiųjų, kurių artimieji davė sutikimą.

Joniškės kapinės. Šiandien laidojama Aleksa Ona Pupinienė.

Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė 6 moterys. Gimė viena mergaitė ir 5 berniukai.