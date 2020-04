Balandžio 11-oji Klaipėdoje

Paukštiena. Lietuvoje ketvirtą savaitę dėl koronaviruso infekcijos besitęsiant karantinui, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai nenutraukia patikrų rizikingiausiose maisto gamybos grandinės srityse. Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš viso VMVT jau atliko per 800 tikslinių įvežamos paukštienos patikrinimų, kurie didžiąja dalimi buvo susiję su praėjusių metų pabaigoje Lenkijoje pradėjusio plisti paukščių gripo rizika, siekiant nuo šio užkrato apsaugoti Lietuvos paukštininkystės sektorių. Per visą rizikingiausią laikotarpį iš viso specialistai įvertino daugiau kaip 4,1 tūkst. t įvairių gyvūninės kilmės produktų, iš jų – per 1,6 tūkst. t paukštienos ir jos gaminių. Iš viso šiemet į Lietuvos rinką jau uždrausta tiekti apie 75 t nesaugios paukštienos. Iš 19 partijų nesaugios paukštienos 18-os kilmės šalis – Lenkija. Vien pastarąją savaitę VMVT inspektoriai uždraudė realizuoti 25 tonas (3 partijas) salmonelėmis užterštos šviežios lenkiškos paukštienos.

Patikra. Atsižvelgdama į riziką, susijusią su koronaviruso plitimu, Susisiekimo ministerija keičia privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarką. Pasibaigus techninės apžiūros galiojimo terminui, ją bus galima atlikti pasibaigus karantino laikotarpiui ir dar 30 kalendorinių dienų po karantino pabaigos. Be to, nustatyti specialūs techninių apžiūrų atlikimo saugumo reikalavimai, jas atliekant karantino metu.

Lėbartų kapinės. Šiandien laidojami 4 mirusieji, tarp jų – Teresė Uščinienė.

Joniškės kapinės. Šiandien laidojamas Kostas Mingėla.

Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė 7 moterys. Gimė 3 mergaitės ir 4 berniukai.