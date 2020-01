Uostamiestyje vėl vagiami brangių automobilių žibintai

Visi trys nukentėjusieji apgadintas savo transporto priemones rado trečiadienį ryte.

Pirmas pranešimas uostamiesčio policiją pasiekė 6.20 val. iš Debreceno gatvės. Žmogus rado savo „Porshe“ be priekinių žibintų, be to, buvo apibraižytas priekinės pusės automobilio sparnas.

Pareiškimą policijai parašęs žmogus nurodė patyręs 2,5 tūkst. eurų žalą.

7.30 val. pareigūnus išsikvietė I. Simonaitytės gatvėje vagystę patyręs automobilio „Mercedes-Benz“ savininkas. Nuo jo mašinos naktį pagrobti priekiniai žibintai. Nuostolis – apie 500 eurų.

Sekantis incidentas užfiksuotas apie 8 val. ryto. Pareigūnai buvo iškviesti į Baltijos prospektą, kur „Mercedes-Benz“ savininkas taip pat pasigedo priekinių žibintų. Šis klaipėdietis pranešė, kad jam padaryta žala siekia 800 eurų.

Pareigūnai bando tirti panašias vagystes, bet esama įtarimų, kad jas vykdo „gastrolieriais“ vadinami vagys iš kitų miestų. Jie trumpam atvažiuoja į Klaipėdą, apžiūri nakčiai kiemuose paliktas mašinas, sudaro veiksmų planą ir imasi darbo. Vogti žibintai, tikėtina, iškeliauja automobilius remontuojantiems meistrams arba išvežami į kaimynines šalis.