Uostamiesčio policija tikina: nusikaltimų karantino metu nedaugėja

Karantinas nemažą dalį gyventojų privertė pagalvoti, kad bent šiek tiek santaupų geriau laikyti namuose, todėl prie bankomatų kartais jau išsirikiuoja eilutės.

Savaitgalį tokioje žmonių voroje klaipėdiečiai stoviniavo ir prie parduotuvės "Saturnas", esančios Taikos prospekto pradžioje.

Šioje eilutėje buvo ne vienas pagyvenęs žmogus. Akyla klaipėdietė taip pat laukė galimybės išsigryninti eurų kasdieniams poreikiams.

Moters akis užkliuvo už kelių vyrų, stovinčių prie parduotuvės kampo. Jie vis žvilgčiojo į bankomato pusę.

"Nereikia būti ypatingu žinovu, kad atskirtum, kas yra kas. Kai tik pamačiau tuos vyrus, mano galvoje įsijungė raudonas pavojaus signalas – vagys. Tokius atpažįstu iš tolo. Mačiau, kaip jie stebėjo žmones, žiūrėjo, kur kiekvienas atsitraukęs nuo bankomato deda pinigus. Su siaubu pastebėjau, kaip pagyvenusi moteris įsidėjo kelias kupiūras į piniginę, o ją kyštelėjo į rankinę. Jei būčiau vyras, pasisiūlyčiau tokią senolę palydėti namo. Bet ir pati bijojau", – pastebėjimais dalijosi klaipėdietė.

Klaipėdos miesto komisariato viršininkas Gintautas Mačiulaitis tikino, kad kol kas grėsmingai didėjančio vagysčių ar plėšimų skaičiaus nepastebi.

Kiekvieną rytą aptardami praėjusios paros nusikaltimus pareigūnai bando įžvelgti, ar atsiranda naujų kriminogeninės situacijos tendencijų.

Senolių apiplėšimų pastarosiomis paromis neužfiksuota. Mažiau pranešimų ir apie vagystes.

Tai nereiškia, kad nusikaltimų nesama, galbūt kai kuriais atvejais renkama informacija, todėl dar nepradėti ikiteisminiai tyrimai.

Galbūt nuo vagių nukentėję žmonės patys dar nežino, kad prarado vertingų daiktų, nes šiuo metu nesilanko soduose ar rūsių sandėliukuose.

"Kol kas nusikaltimų padaugėjimo nepastebime. Klaipėdiečius prašome saugotis ne tik viruso. Miesto gatvėse dirba pakankamai policininkų, be to, dieną pareigūnai bando perspėti karantino sąlygų nesilaikančius asmenis, daugelyje miesto vietų galima išgirsti įspėjimus, skelbiamus per garsiakalbius. Policininkai stebi situaciją ir, esant reikalui, skubiai reaguos", – patikino miesto policijos viršininkas.

Pasak G.Mačiulaičio, savaitgalį sumažėjo pranešimų apie karantino ir saviizoliacijos sąlygų nesilaikančius asmenis.

Praėjusią savaitę vien Klaipėdoje tokių pranešimų būdavo apie pusšimtį per dieną, savaitgalį jų sumažėjo perpus.