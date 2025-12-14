 Tvenkinyje Klaipėdoje rastas moters kūnas

Tvenkinyje Klaipėdoje rastas moters kūnas

2025-12-14 10:06
BNS inf.

Šeštadienį tvenkinyje Klaipėdoje rastas moters kūnas, skelbia Klaipėdos apskrities policija. 

Tvenkinyje Klaipėdoje rastas moters kūnas
Tvenkinyje Klaipėdoje rastas moters kūnas / Asociatyvi E. Čičiurkaitės / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų