Trikojį greičio matuoklį sugadinusiam jaunuoliui – 50-ties parų areštas

Be to, Policijos departamentui jis turės atlyginti 21,3 tūkst. eurų žalą už sugadintą greičio matavimo prietaisą.

Kaip ketvirtadienį pranešė Klaipėdos apylinkės teismas, anksčiau teistas 20-metis nubaustas už tai, kad viešoje vietoje vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Be to, jis savo striukės kišenėje laikė narkotines medžiagas – kanapes.

Byloje nustatyta, jog K. K. pernai rugpjūtį Klaipėdoje, stebint policijos pareigūnui, tyčia koja spyrė į greičio matavimo prietaisą „POLISCAN FM1“ ir jį sugadino.

Tokiais tyčiniais vandališkais veiksmais sugadino Policijos departamentui priklausantį didelės vertės turtą.

Be to, kaltinamasis tų pačių metų lapkritį neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, striukės vidinėje kišenėje laikė 0,128 gramo narkotinių medžiagų – kanapių, iki kol šią narkotinę medžiagą per dalinę apžiūrą rado ir paėmė policijos pareigūnas.

Vyras pripažino padaręs nusikalstamas veikas ir gailėjosi dėl savo veiksmų. Paaiškino, kad iš nepažįstamojo prekybos centro „Akropolis“ automobilių aikštelėje nusipirko „žolės“ savo reikmėms.

Dėl trikojo sugadinimo paaiškino, kad jis su draugu ėjo link parduotuvės „Rimi“, esančios prekybos centre „Luizė“, buvo išgėręs. Jis tikriausiai dėl girtumo iš kojos spyrė į trikojį. Jis teigė besigailintis tokių savo veiksmų, nori atlyginti padarytą žalą.

Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgė į tai, jog jis anksčiau teistas, paskirtas bausmes atlikęs, baustas administracine tvarka, jauno amžiaus, nevedęs, vykdo individualią veiklą, į nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančią aplinkybę, todėl kaltinamajam skyrė arešto bausmę.

Šis baudžiamasis įsakymas dar gali būti skundžiamas.