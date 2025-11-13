Telšių rajone mirė gaisrinėje budėjęs ugniagesys

Anot PAGD, J. Mikalauskas ugniagesiu dirbo 33-ejus metus, jis buvo darbštus, pareigingas ir atsidavęs darbui.
Departamento direktorius Renatas Požėla ir visa ugniagesių bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą ugniagesio šeimai ir artimiesiems.
Lietuvoje veikia dviejų lygių priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistema, kurią sudaro savivaldybių priešgaisrinės tarnybos (SPT), steigiamos savivaldybių, bei valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
SPT yra savarankiški juridiniai asmenys, nepavaldūs PAGD, ir už šių ugniagesių komandų ugniagesių darbą yra atsakingos savivaldybių priešgaisrinės tarnybos.
