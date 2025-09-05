Teismas pasiuntė į belangę Lietuvje narkotikus platinusios grupuotės narius

Trims iš jų skirtos subendrintos 12 metų, o likusiems dviem – 13 ir 14 metų laisvės atėmimo bausmės.
Bylos duomenimis, 2023 metų rugsėjį buvo suburta organizuota grupė, kurios nariai užsiėmė nelegalia kvaišalų kontrabanda ir prekyba.
Vienas iš kaltinamųjų, jurbarkiškis E. G., turėjo užtikrinti, kad narkotikai saugiai būtų pargabenti iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą. Kaltinamasis R. D. savo įmonės siuntų pervežimui naudojamą mikroautobusą perdavė E. G. šiai negaliai veiklai vykdyti.
Nustatyta, kad Jungtinėje Karalystėje nenustatytas asmuo į R. D. įmonei priklausiusį autobusiuką įdėjo siuntą, kurioje buvo paslėpti penki vakuuminiai paketai su kanapių antžeminėmis dalimis.
Kaltinamasis E. G. pagal iš anksto gautus nurodymus kontrabandos būdu gabeno narkotikus į Lietuvą. Vyras kirto valstybės sieną, tačiau kaltinamojo vairuojamas mikroautobusas patikrinimui buvo sustabdytas patikrinti Lazdijuose, kiek vėliau Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) tarnybiniame kieme buvo apžiūrėtas, o jo viduje buvo rasta ir paimta 10 kg kanapių.
Kaltinamasis kretingiškis R. D. buvo atsakingas už organizuotos grupės veiklą. Nustatyta, kad R. D., pasinaudodamas ir prisidengdamas savo siuntų pervežimo įmonės veikla, neteisėtai disponavo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu – jam tolimesniam platinimui būdavo perduodami iš užsienio pargabenti kvaišalai.
Tyrimo duomenimis, Klaipėdos gyventojas M. D. buvo atsakingas už pargabentų kvaišalų priėmimą, laikymą. Klaipėdietis narkotines medžiagas perduodavo nurodytiems asmenims, taip pat surinkdavo lėšas už parduotas kanapes.
Remiantis byloje surinkta informacija, 2024 metų balandį kaltinamasis M. D., pagal išankstinį susitarimą, perėmė iš užsienio pargabentą siuntą, kurioje buvo paslėpta beveik 4 kg 100 g kanapių. Kiek vėliau vyras įgytas medžiagas perkrovė į kitą automobilį ir vyko į Kretingos rajoną, tačiau kelyje Klaipėda–Jokūbavas buvo sustabdytas policijos pareigūnų.
Nustatyta, kad A. G. ir D. K. užsiėmė narkotinių medžiagų platinimu Lietuvoje ir neteisėtu būdu gautų pinigų surinkimu iš savo klientų. Šie vyrai iš Kauno vyko į Tauragės rajoną, kur buvo palikti trys paketai su narkotinėmis medžiagomis. Kaltinamiesiems gabenant minėtas medžiagas, jų transporto priemonė patikrinti buvo sustabdyta policijos pareigūnų, kurie, atlikę automobilio apžiūrą, rado ir paėmė beveik 400 g kokaino.
Šioje byloje M. D. ir E. G. taip pat nuteisti už tai, kad savo gyvenamojoje vietoje laikė įvairių rūšių narkotines ir psichotropines medžiagas
Šis Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
