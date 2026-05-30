 Sukčiai ištuštino bendrovių banko sąskaitas

Sukčiai ištuštino bendrovių banko sąskaitas

2026-05-30 11:26
Asta Aleksėjūnaitė

Nuo sukčių nukentėjo dvi įmonės, pranešė Klaipėdos policija.

<span>Sukčiai ištuštino bendrovių banko sąskaitas</span>
Sukčiai ištuštino bendrovių banko sąskaitas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Penktadienį Klaipėdos miesto policijos komisariatas gavo 1966 m. gimusios moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad gegužės 27 dieną pastebėta, kad iš jos banko sąskaitos, be pareiškėjo žinios, yra pasisavinta 347 eurų, o iš įmonės banko sąskaitos – 1 617 eurų.

Tą pačią dieną komisariate gautas uždarosios akcinės bendrovės atstovo pareiškimas, kuriame nurodoma, kad išvakarėse, veikiausiai, pasinaudojus įmonei priklausančia banko kortele, neteisėtai buvo pasisavinti 3 606 eurai. 

Abiem atvejais pradėti tyrimai dėl sukčiavimo.

 

Šiame straipsnyje:
sukčiai
sukčiavimas
išviliojo pinigus
bendrovės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
aciu gerovei
viskas per banka.... dabar tevu meile vaikams matuojama tiek kiek pinigu permeti i vaiku saskaita... nieko asmenisko tiesiog gerove... paaferuokim.... va elektros abonementas tik 0.78Eur su 84 men sutartimi... a jeigu ne tai atsijungimas kainuos pasijungimas kainuos bus baudos.... cia kas ??.... nu norejot gyvent amerikoniskai... i gyvenkit... bet be manes ir mano vaiku.... oi gyventoju skaicius , ty. mokesciu moketoju mazeja... eee.. PSD tai yra, bet jis niekaip nesusijes su gydimu....ir daug tokiu yra....nu va...ir tebunie dziaugsmas tiems kurie tai sugalvojo... paaferuokit da biski gal sniego ir lietaus mokesti privacios firmos renkancios mokesciu daugiau primokes...
0
0
elena
dar daugiau visur reikia skelbti duomenis tai visi liksit basi nes dabar visur reikalauja duomenu dar tokios nesamones nemaciau o bankai tai visai neapsaugo zmoniu indeliu kaip pamokes daugiau zmonems pavogtus pinigelius tada gal susimastys apie apsauga
0
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų