Sklinda pagalbos šauksmas: dingo 15-metis 2025-10-01 23:10 kauno.diena.lt inf. Socialiniuose tinkluose sklinda pagalbos šauksmas – iš mokyklos Gargžduose dingo 15-metis Jokūbas. Sklinda pagalbos šauksmas: dingo 15-metis / Feisbuko ir E. Virkečio nuotr. 6 Įmonių pulsas Kodėl Lietuvos įmonės praranda geriausius pardavėjus: kaip juos motyvuoti šiandien? Išskirtinė medžiaga 134 Šalies pulsas Palestinietė: pasaulis turėtų sustoti Išskirtinė medžiaga 10 Nusikaltimai Auksinė byla: atsakomybė, principai ir vertybės Jo ūgis yra apie 180 cm, plaukai – šviesūs. Jei kas matėte ar turite bet kokios informacijos, prašoma skambinti +370 655 15 505 arba 112. Šiame straipsnyje: dingo Jokūbas iš Gargždų dingo penkiolikmetis Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra 6 Įmonių pulsas Dirbtinis intelektas ir patyrę specialistai – saugumo garantas visą parą 3 Įmonių pulsas Nauji namai – senos grėsmės: kaip naujakuriams apsaugoti savo turtą 7 Įmonių pulsas Nuo šuns iki modernios signalizacijos: tyrimas parodė, kas lietuviams suteikia daugiausia saugumo Miesto pulsas ACE²-EU: vertybių ir mobilumo savaitė Lietuvos inžinerijos kolegijoje 68 Miesto pulsas LIK kartu su Lietuvos šaulių sąjunga vystys dronų pajėgumus 7 Įmonių pulsas Inžinieriai – technologijų pasaulio herojai, kuriantys darną su gamta 10 Įmonių pulsas Tėčio valia: iš anksto suplanuotos laidotuvės tapo šviesiu atsisveikinimu 11 Įmonių pulsas Kaune – galimybė atsisveikinti kremuotus palaikus išbarstant upėje 1 Šalies pulsas Laidotuvių tradicijos keičiasi: vietoj vainikų – finansinė pagalba artimiesiems 18 Įmonių pulsas „Pamiškė“ jau laukia naujakurių: laikas įsikelti į naujus namus 15 Įmonių pulsas Projekto „Krėvės80“ pabaigtuvės: miesto parkų apsuptyje 17 Įmonių pulsas Projektas „Batumis“: gamtos ir komforto apsuptyje Daugiau naujienų
Naujausi komentarai